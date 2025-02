Met de seizoensopener van het Formule 1-seizoen 2025 in Australië in het vooruitzicht, bereiden de F1-teams en hun coureurs zich optimaal voor. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Zo ook voor de reservecoureurs, die paraat zullen staan als er om welke reden dan ook een vervanger nodig is. Hieronder volgt een overzicht van de reservecoureurs van de nummers 6 tot en met 10 in het constructeurskampioenschap van 2024.

Een reservecoureur bij een Formule 1-team speelt een essentiële rol achter de schermen en is meer dan alleen een stand-in bij de uitval van een vaste coureur. Naast paraat staan om in te vallen bij ziekte of blessures, voeren ze waardevol simulatorwerk uit op het hoofdkantoor van het team, wonen ze technische vergaderingen bij en mogen ze af en toe testen. Daarnaast nemen ze vaak deel aan rookietrainingen tijdens raceweekenden, waarmee ze ervaring opdoen in een F1-bolide.

Een nieuwe regel voor het F1-seizoen 2025 bepaalt dat teams vier keer per seizoen hun auto moeten afstaan aan een rookie tijdens een eerste vrije training. Vorig seizoen was dit nog tweemaal, wat betekent dat rookies meer kansen krijgen om zich te bewijzen.

Alpine

Franco Colapinto

Franco Colapinto trok de aandacht van de paddock nadat hij als vervanger van de ontslagen Logan Sargeant twee keer in de punten eindigde voor Williams. Dit seizoen heeft de Argentijn zich bij Alpine gevoegd als reservecoureur en er gaan geruchten dat, mocht Jack Doohan niet optimaal presteren, hij diens vervanger zal worden.

Ryo Hirakawa

Ryo Hirakawa is ook een nieuwe aanwinst voor het reservebestand van Alpine. Hij testte voor McLaren en Haas en brengt ervaring mee uit verschillende eenzitters- en endurancekampioenschappen. Hij zal deelnemen aan het Testing of Previous Cars (TPC)-programma van Alpine, simulatorwerk uitvoeren en extra meters maken tijdens de eerste vrije training van de Japanse Grand Prix, zijn thuisevenement.

Paul Aron

Paul Aron heeft daarnaast ook een plek bemachtigd als reservecoureur. De nummer drie van het Formule 2-kampioenschap 2024 kent de nieuwe Alpine-teambaas Oliver Oakes goed. De Est heeft voor het Hitech-team, opgericht door Oakes, in de F2 heeft geracet en eindigde als derde in het kampioenschap.

Haas

Reservecoureur(s) nog te bevestigen

Hoewel Haas nog moet bevestigen wie ze als reservecoureur zullen opstellen, werd de positie bij de Amerikaanse renstal de afgelopen jaren bekleed door Pietro Fittipaldi. De Braziliaan is de enige coureur die vanuit het opleidingsprogramma van Haas naar de F1 is doorgestroomd, zij het voor twee invalbeurten na de dramatische crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020. Haas kan ook putten uit het reservebestand van Ferrari. Rookie Oliver Bearman heeft daardoor al twee grand prix-deelnames op zijn naam staan.

Racing Bulls

Reservecoureur(s) nog te bevestigen

De Red Bull-stal heeft een vacature voor reservecoureur vanwege de promotie van Liam Lawson naar het hoofdteam. Omdat Lawson als reserve heeft gefungeerd voor zowel Red Bull als Racing Bulls, zal laatstgenoemd team dit seizoen waarschijnlijk een beroep doen op de talentenpool van de grote broer. Mogelijke kandidaten zijn F2-racer Pepe Martí en Super Formula-coureur Ayumu Iwasa.

Williams

Reservecoureur(s) nog te bevestigen

Hoewel Franco Colapinto de meest waarschijnlijke kandidaat leek voor een rol als reservecoureur bij Williams, zorgt zijn overstap naar Alpine ervoor dat het team op zoek moet naar een alternatief. Een beroep doen op de pool van Mercedes is een optie voor het klantenteam, waardoor Valtteri Bottas mogelijk zijn rentree maakt. Als alternatief kan Williams ook kijken naar hun eigen juniorprogramma, waarin onder anderen F2-coureur Luke Browning actief is.

Sauber

Reservecoureur(s) nog te bevestigen

Théo Pourchaire stond lange tijd op de lijst als reservecoureur, maar in december 2024 maakte Sauber bekend afscheid van hem te nemen. De kans is groot dat het team in geval van nood een reservecoureur bij Ferrari wegplukt. Zowel Antonio Giovinazzi als Zhou Guanyu hebben immers een verleden bij het Zwitserse team.

