Met de seizoensopener van het Formule 1-seizoen 2025 in Australië in het vooruitzicht, bereiden de F1-teams en hun coureurs zich optimaal voor. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Zo ook voor de reservecoureurs, die paraat zullen staan als er om welke reden dan ook een vervanger nodig is. Hieronder volgt een overzicht van de reservecoureurs van de nummers 1 tot en met 5 in het constructeurskampioenschap van 2024.

LEES OOK: De F1-reservecoureurs in 2025 van Alpine, Haas, Racing Bulls, Williams en Sauber

Een reservecoureur bij een Formule 1-team speelt een essentiële rol achter de schermen en is meer dan alleen een stand-in bij de uitval van een vaste coureur. Naast paraat staan om in te vallen bij ziekte of blessures, voeren ze waardevol simulatorwerk uit op het hoofdkantoor van het team, wonen ze technische vergaderingen bij en mogen ze af en toe testen. Daarnaast nemen ze vaak deel aan rookietrainingen tijdens raceweekenden, waarmee ze ervaring opdoen in een F1-bolide.

Een nieuwe regel voor het F1-seizoen 2025 bepaalt dat teams vier keer per seizoen hun auto moeten afstaan aan een rookie tijdens een eerste vrije training. Vorig seizoen was dit nog tweemaal, wat betekent dat rookies meer kansen krijgen om zich te bewijzen.

Mclaren

Reservecoureur(s) nog te bevestigen

McLaren moet hun line-up van reservecoureurs officieel nog aankondigen, maar het lijkt erop dat Pato O’Ward die rol zal vervullen. De Mexicaanse IndyCar-coureur is al een aantal jaar een vaste waarde in het ontwikkelingsprogramma van het team en heeft eerder tests uitgevoerd en deelgenomen aan vrije trainingen.

Ferrari

Antonio Giovinazzi

Antonio Giovinazzi werd in 2021 aan de kant gezet bij Sauber (destijds Alfa Romeo) en keerde vervolgens terug bij Ferrari als reservecoureur. De Italiaan is sinds 2017 verbonden aan het team en zal naast zijn reservetaken blijven racen in het World Endurance Championship aan het stuur van de Ferrari 499P. Met die auto won hij in 2023 de 24 uur van Le Mans.

Zhou Guanyu

Zhou Guanyu heeft zich na zijn vertrek bij Sauber ook aangesloten als reservecoureur voor Ferrari. De Chinees maakte van 2015 tot 2018 deel uit van het ontwikkelingsprogramma van het team en debuteerde in 2022 in de F1. In 68 grand prix-starts scoorde hij in totaal zestien punten.

Red Bull

Reservecoureur(s) nog te bevestigen

Red Bull heeft hun reservebestand verloren aan de grid van 2025. Liam Lawson is gepromoveerd van Racing Bulls naar Red Bull, terwijl Isack Hadjar uit de talentenpool van de Red Bull-stal de Nieuw-Zeelander vervangt bij het zusterteam. Dit betekent dat het team mogelijk naar andere coureurs in hun juniorenprogramma kijkt, waarbij F2-coureur Pepe Martí en Super Formula-rijder Ayumu Iwasa de meest voor de hand liggende kandidaten zijn. Echter is de kans groot dat Yuki Tsunoda deze rol op zich zal nemen, waardoor er een plekje vrijkomt bij Racing Bulls voor Martí of Iwasa.

Mercedes

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas keert terug bij Mercedes, ditmaal als reservecoureur. De Fin, die eerder tussen 2017 en 2021 voor het team reed, zal stand-by staan voor de zilverpijlen na zijn vertrek bij Sauber.

Frederik Vesti

Frederik Vesti is sinds vorig seizoen reservecoureur voor Mercedes. De Deen test veelvuldig achter de schermen voor het team en zal een aantal rookietrainingen voor zijn rekening nemen.

Aston Martin

Felipe Drugovich

Felipe Drugovich trad als F2-kampioen toe als reservecoureur van Aston Martin voor het seizoen 2023. De Braziliaan heeft sindsdien tests uitgevoerd en deelgenomen aan vrije trainingen. Hij zal een aantal grands prix bijwonen om ervaring op te doen en er staat een uitgebreid testprogramma met een oude auto van het team op zijn agenda.

Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne treedt ook sinds 2023 op als reservecoureur voor Aston Martin, na twee seizoenen op de grid met McLaren in 2017 en 2018. De Belg kwam over van Mercedes, waar hij deze rol jarenlang vervulde. Hij zal zijn taken afwisselen met Felipe Drugovich.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.