Sauber: ‘Hebben tot en met 2021 contract met Alfa Romeo’

Het Zwitserse Sauber heeft nog tot en met eind 2021 een contract om door te gaan als Alfa Romeo. Dat verklaart teambaas Frédéric Vasseur.

De organisatie achter het team is nog altijd het vroegere Sauber, maar de Zwitserse renstal staat sinds afgelopen seizoen als Alfa Romeo in de boeken. Daarvoor was Alfa Romeo in 2018 al titelsponsor van het team. De equipe is daarnaast technisch verbonden aan zowel de Italiaanse automaker als het team van Ferrari.

In de wandelgangen wordt desondanks al een aantal maanden geroezemoesd dat het niet helemaal goed zou zitten tussen Sauber en Alfa Romeo. Zo zou er na 2020 wel eens een punt achter de deal gezet kunnen worden, heet het.

Het Zwitserse Blick haalt dat ook aan in gesprek met Vasseur. “Een gerucht”, noemt hij dat echter. “We hebben tot en met eind 2021 een contract.”

Sauber gaat zo dus tot en met 2021 door met Alfa Romeo, lijkt het. Nieuws is er ondertussen wel omtrent Alfa Romeo-eigenaar FCA: dat fuseert met PSA. PSA is de groep waar Peugeot, Citroën en Opel onder vallen. FCA (Fiat Chrysler Automobiles) omvat behalve deze twee naamgevers ook onder meer Alfa Romeo, Dodge, Jeep en Lancia.

De fusie tussen FCA en PSA moet uiterlijk in kwartaal 1 van 2021 helemaal rond zijn. Samen vormen ze de op drie na grootste automaker ter wereld. Alleen de Renault-Nissan alliantie, Volkswagen Group en Toyota verkopen meer auto’s. Onduidelijk is of de fusie tussen FCA en PSA gevolgen heeft voor het Formule 1-programma.

