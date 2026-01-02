Het team van Ferrari heeft afscheid genomen van Zhou Guanyu als hun reservecoureur, zo meldt de Scuderia op vrijdag. De Chinese coureur was in 2025 de test- en reservecoureur bij de Italiaanse renstal, nadat hij het jaar ervoor nog zijn stoeltje bij Sauber kwijtraakte.

Zhou Guanyu moest in 2024 al afscheid nemen van zijn Formule 1-stoeltje bij Sauber. De Chinese coureur werd, samen met toenmalig teamgenoot Valtteri Bottas, vervangen door Nico Hülkenberg en debutant Gabriel Bortoleto. Zhou ging daarop naar Ferrari, waar hij in 2025 de rol van test- en reservecoureur op zich nam. De coureur hoopte naar verluidt zo kans te maken op een van de twee stoeltjes bij elfde team Cadillac.

Helaas voor Zhou gingen deze gewilde plekjes uiteindelijk naar oud-teamgenoot Bottas en Sergio Pérez. “In de Formule 1 moet je heel snel en efficiënt zijn, en als er een kans voorhanden is, kun je niet blijven wachten, anders blijf je misschien wel voor altijd de derde coureur”, zei de Chinese coureur al voorafgaand aan zijn terugkeer bij Ferrari. “Dat is niet wat ik wil.”

Carrière bij Ferrari

Uiteindelijk mocht Zhou in 2025 geen enkele keer achter het stuur van de SF-25 kruipen tijdens een Grand Prix. Ondanks een teleurstellend jaar voor Ferrari – de Italiaanse renstal won geen enkele hoofdrace – zaten coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton ieder weekend in de bolide. Voor de Scuderia is het vertrek van Zhou naar verluidt alsnog een hele aderlating. De aanwezigheid van de Chinees alleen al zou namelijk de renstal miljoenen euro’s hebben opgeleverd. Wat de volgende stap wordt voor Zhou in zijn autosportcarrière, is nog onduidelijk.

