Oud-Haas-teambaas Günther Steiner ziet Oliver Bearman wel als een natuurlijke opvolger van Lewis Hamilton bij Ferrari. De jonge rookie startte zijn Formule 1-carrière feitelijk nog met een invalbeurt bij de Scuderia – in 2024 verving hij een zieke Carlos Sainz tijdens de GP Saudi-Arabië, en hij maakte meteen indruk zijn zevende finishplaats – en volgens Steiner kan hij Hamilton in 2027 wel eens vervangen bij Ferrari.

Terwijl Lewis Hamilton zijn eerste seizoen in het Ferrari-rood er pas net opzit, kijkt de Formule 1-paddock alweer verder vooruit. De zevenvoudig wereldkampioen bemachtigde heel 2025 lang geen podiumplaats tijdens een hoofdrace, waardoor sommige criticasters zich afvragen of Hamilton niet al over zijn hoogtepunt heen is.

Ook Günther Steiner kijkt alvast naar de toekomst, en ziet Oliver Bearman als een natuurlijke opvolger van de Brit bij de Scuderia. “Ik bedoel, dit jaar begon hij snel, maar maakte hij fouten. In de tweede helft van het seizoen wist hij die fouten echter uit te bannen, alsof er een knop was omgedraaid”, analyseert Steiner tijdens The Red Flags-podcast het seizoen van Bearman. “In de eerste helft van het seizoen vond ik dat hij te veel risico nam met de auto die hij had, waardoor hij een paar keer van de baan raakte. Dat was niet goed, want hij kreeg veel strafpunten. In de tweede helft van het seizoen bleef hij strafpunten verzamelen, maar hij maakte geen fouten meer, zelfs niet tijdens races, waarin hij hard vocht.”

2027

De oud-teambaas van Haas voorspelt daarom een gouden toekomst voor de jonge coureur. “We weten allemaal dat hij kan inhalen en ik denk daarom dat de deur voor hem open moet staan bij Ferrari voor 2027”, vervolgt Steiner. “Als Lewis niet het succes heeft dat hij nodig heeft, denk ik niet dat hij doorgaat en dan is er een voor de hand liggende kandidaat voor Ferrari.”

