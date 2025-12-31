McLaren heeft Robert Kubica eind 2007 niet vastgelegd als teamgenoot van Lewis Hamilton, omdat zijn neus ‘te groot’ zou zijn geweest. Dat zegt voormalig McLaren-communicatiedirecteur Matt Bishop, die terugblikte op de zoektocht van het team naar een vervanger voor Fernando Alonso voor het Formule 1-seizoen 2008.

McLaren moest na een explosief seizoen afscheid nemen van Alonso en onderzocht verschillende opties om Hamilton bij te staan. Uiteindelijk viel de keuze op Heikki Kovalainen, die na een sterk debuutjaar bij Renault overstapte naar het team uit Woking. Kubica, destijds actief voor BMW-Sauber en gezien als een van de grootste talenten van zijn generatie, kwam volgens Bishop eveneens in beeld, maar werd om een opvallende reden terzijde geschoven.

In zijn podcast ‘And Colossally That’s History!’ vertelde Bishop over een gesprek met toenmalig McLaren-CEO Martin Whitmarsh. “Ik herinner me dat Whitmarsh destijds zei dat een van de problemen met Kubica, als mogelijke McLaren-coureur voor 2008, was dat zijn neus te groot was. Dat zei hij,” aldus Bishop.

Op de vraag of Whitmarsh daarmee doelde op een aerodynamisch of esthetisch probleem, reageerde Bishop lachend: “Esthetisch, denk ik!” Hij voegde daaraan toe: “Ik denk dat hij een grapje maakte, om eerlijk te zijn.”

Zwaar ongeval

Kubica geldt als een van de meest onbenutte talenten van deze eeuw in de Formule 1. De Pool boekte slechts één Grand Prix-zege, met BMW-Sauber tijdens de Grand Prix van Canada in 2008, en leek voorbestemd voor een grotere carrière. Die werd echter abrupt onderbroken door een zwaar rally-ongeval in februari 2011, waarbij hij ernstige verwondingen opliep.

Na successen in de rallysport keerde Kubica later terug naar de Formule 1 en reed hij in 2019 één seizoen voor Williams, waarin hij het enige WK-punt voor het team behaalde tijdens de regenachtige Grand Prix van Duitsland. In 2018 maakte Kubica bovendien bekend dat hij op het moment van zijn ongeluk een contract had getekend om in 2012 voor Ferrari in de Formule 1 uit te komen. Inmiddels is Kubica 41 jaar en boekte hij eerder dit jaar een emotionele eerste overwinning in de 24 uur van Le Mans, waar hij met Ferrari zegevierde.

