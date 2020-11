Kubica en Nissany komen in actie in Bahrein, laatste F1-optreden voor de Pool?

Robert Kubica mag dit jaar nog twee keer een vrije training afwerken voor Alfa Romeo. Daarnaast maakte Williams bekend dat Roy Nissany in Bahrein in actie komt tijdens de eerste trainingssessie. De aankondiging van Kubica heeft ook gevolgen voor de Ferrari-juniors Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman, die hun kansen om een vrije training te rijden zien slinken.

Robert Kubica mag in Bahrein en Abu Dhabi achter het stuur van kruipen van de Alfa Romeo C39. Of dat het eerste of tweede weekend in Bahrein wordt, is nog niet duidelijk. Omdat de Pool eerder al aankondigde volgend jaar niet meer als testrijder voor Alfa Romeo te fungeren, worden het waarschijnlijk zijn laatste optredens in de Formule 1. “Mijn rol zal dezelfde zijn als voorheen. Het doel is om zoveel mogelijk data te verzamelen en het team te helpen bij de voorbereiding op het raceweekend”, vertelt Kubica aan het Poolse TVP Sports.

Ook Williams-ontwikkelingscoureur Roy Nissany mag in Bahrein opnieuw Formule 1-meters maken. De Israëliër, die actief is in de Formule 2, neemt op het Bahrain International Circuit de eerste trainingssessie voor zijn rekening voor Williams. Nissany komt na de laatste GP van het jaar in Abu Dhabi opnieuw in actie tijdens de young drivers-test. Ook Jack Aitken mag zich opmaken voor een dag in de FW43 voor het team uit Grove.

De aankondiging van Kubica heeft ook gevolgen voor Mick Schumacher, Callum Ilott en Robert Shwartzman. Normaal gesproken zou het drietal van de Ferrari Driver Academy dit jaar de kans krijgen een vrije training af te werken, maar door het slechte weer op de Nürburgring zagen Schumacher en Ilott die kans in Duitsland in rook (of mist?) opgaan. De Rus Shwartzman krijgt volgens eerdere berichten zijn kans in Abu Dhabi. Hoe Ferrari Schumacher en Ilott nog een kans gaat geven, is voorlopig onduidelijk. Een van de mogelijkheden is dat ze alle drie bij Haas instappen, zo stelt Motorsport.com.

