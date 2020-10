Kubica: ‘Je moet je nu heel erg beheersen in de F1’

Robert Kubica debuteerde in de Formule 1 in 2006, misschien wel het toppunt van de technologische en sportieve wapenwedloop in de koningsklasse – een tijd waarin alles om groter en sneller draaide. De huidige Formule 1 is heel anders, concludeert hij: “Langzamer rijden is nu soms de snelste manier om aan de finish te komen.”

Door René de Boer

Kubica kan het ook goed vergelijken. Hij reed aanvankelijk van 2006 tot en met 2010 Formule 1 en maakte jaren later, na een vreselijk rallyongeval en lange revalidatie, in 2019 zijn comeback in de Formule 1. De sport waarin hij terugkeerde, was wezenlijk anders dan die hij had achtergelaten. “De grootste verandering was waarschijnlijk het verschil in aanpak tussen de kwalificatie en race.”

“In het verleden was dat verschil niet zo groot: in de races hadden we tankstops, kortere stints, je kon gewoon pushen. De auto was zelf 130 kilo lichter, en je reed meestal ook nog met veel minder benzine aan boord vanwege de tankstops, in plaats van dat je benzine voor de hele race mee hebt zoals nu. Dat verschil is enorm. Je moet nu heel erg rekening houden met het gewicht, de bandenslijtage.”

“Langzamer rijden is nu soms de snelste manier om aan de finish te komen, hoe paradoxaal dat ook klinkt”, stelt Kubica. In de races liggen de rondetijden ‘zeven, acht’ tellen hoger dan in de kwalificatie. “Het gaat er nu om jezelf meer te beheersen. Dat is tegennatuurlijk. In de opstapklassen moet je het maximale eruit halen. In de Formule 1 moet je het soms minder doen om een goed resultaat te halen.”

