Robert Kubica erkent dat zijn terugkeer naar de Formule 1 in 2019 niet slechter had kunnen verlopen. De Pool kreeg na acht jaar afwezigheid een zitje bij Williams, maar maakte een dramatisch seizoen mee.

Toen Kubica in 2019 terugkeerde naar de Formule 1 was dat een bijzondere gebeurtenis. De Pool had acht jaar eerder afscheid genomen van de sport na een enorme crash in een rallyrace. Het leek er bijzonder veel op dat zijn racecarrière tot een abrupt slot was gekomen door die crash, maar toch knokte hij zich weer terug. Het was een inspirerend verhaal en een goede kans voor Kubica om te laten zien dat hij het nog in zich had.

Helaas voor hem stapte hij in bij Williams. Het ooit zo geweldige team had in 2019 een bijzonder slechte auto. De stuurmanskunsten van Kubica en teamgenoot George Russell konden niets veranderen aan het feit dat de auto niet vooruit te branden was. Uiteindelijk scoorde het team slechts één punt in het hele seizoen, op naam van Kubica.

Juiste omstandigheden

In een interview met de Poolse krant Przeglad Sportowy erkent Kubica nu dat het misschien niet de juiste keuze was om toen bij Williams in te stappen. “In de loop der jaren ben ik tot de conclusie gekomen dat ik niet koste wat het kost hoef te racen”, reflecteert de coureur. “Ik wil de juiste omstandigheden vinden, omdat ik nu weet wat ik nodig heb om me goed te voelen. Mijn huidige situatie geeft me een bepaalde mate van bewustzijn en mentale rust in dat opzicht.”

“Er is nog een tweede aspect wat betreft de terugkeer naar F1”, vervolgt Kubica. “Het sportieve aspect bij Williams. Ik had geen slechtere keus kunnen maken. Niet vervelend bedoeld, ik heb enorm veel respect voor die groep. Er waren behoorlijk wat mensen die echt wel wisten wat ze deden. Maar helaas zaten we daar op het verkeerde moment.”

Na zijn jaar bij Williams vertrok Kubica naar Alfa Romeo om daar reservecoureur te zijn. Hij reed nog twee races als vervanger van de met Covid besmette Kimi Räikkönen, waarna hij de Formule 1 definitief gedag zei. Tegenwoordig rijdt Kubica in het World Endurance Championship.

