Robert Kubica zal voor het tweede weekend op rij Kimi Räikkönen vervangen. De Pool mocht afgelopen weekend in Zandvoort al invallen na een positieve coronatest voor Räikkönen, die nu dus ook de Italiaanse Grand Prix aan zich voorbij moet laten gaan omdat hij nog altijd in isolatie zit.

Afgelopen zaterdag maakte Alfa Romeo bekend dat de 41-jarige Kimi Räikkönen positief getest was op het coronavirus. Hij zou geen symptomen van het coronavirus vertonen, maar mocht vanwege zijn positieve test de rest van het weekend niet meer in actie komen. Reservecoureur Robert Kubica nam de rest van het weekend, vanaf de derde vrije training, op zich.

Omdat Räikkönen in quarantaine moest en de Italiaanse Grand Prix al een week na de Grand Prix van Nederland plaatsvindt, was het al onzeker of de Fin op Monza weer in actie kon komen. Alfa Romeo laat nu weten dat Kubica hem ook in Italië zal vervangen.

Lees ook: Tijdschema GP Italië: tijd voor de tweede sprintkwalificatie van het seizoen

“Alfa Romeo kan bevestigen dat Robert Kubica opnieuw Kimi Räikkönen zal vervangen voor de Grand Prix van Italië”, laat het team in een verklaring weten. “Kimi miste afgelopen weekend de race in Zandvoort vanwege een positieve coronatest en heeft nog geen toestemming gekregen om terug te keren.” Räikkönen zit nog steeds in isolatie in zijn eigen huis en moet de race in Italië via de tv kijken.

Alfa Romeo noemt de invalbeurt van Kubica van vorige week ‘bewonderenswaardig’. Hij moest het dus enkel doen met één vrije training van een uur voordat hij aan de kwalificatie moest beginnen. Hij kwam daar tot de achttiende tijd en hield beide Haas-coureurs achter zich. In de race kwam hij tot de vijftiende plaats, al was dat wel op twee ronden achterstand van racewinnaar Max Verstappen.

Foto: BSR Agency