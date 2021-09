Na een verregende Grand Prix van België en een groots oranjefeest op Zandvoort trekken de coureurs deze week naar Italië, het laatste station van de triple-header. Op de snelheidstempel van Monza zullen de coureurs de tweede sprintkwalificatie van het seizoen rijden, wat het tijdschema weer flink overhoop gooit.

Eerder dit jaar kreeg Silverstone de primeur van de sprintkwalificatie. Daardoor kwam de kwalificatie zoals we die kennen, met Q1, Q2 en Q3, al op de vrijdag maar dan op een ongebruikelijk later tijdstip. Ook in Italië zal de kwalificatie pas om 18:00 uur beginnen, zodat mensen na een werkdag ook nog kunnen afstemmen op de actie.

De kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de sprintkwalificatie van zaterdag, die ook weer wat later op de dag begint, namelijk om 16:30 uur. De sprintkwalificatie op Monza zal 18 ronden duren, al kan dat ook minder worden als de safetycar in actie moet komen. De sprintkwalificatie mag namelijk maximaal een halfuur duren. De startvolgorde voor de Grand Prix van Italië, die zondag dan wel op het gebruikelijke tijdstip van start gaat, wordt bepaald door de uitslag van de sprintkwalificatie.

De Grand Prix van Italië kende vorig jaar een bijzondere winnaar: Pierre Gasly profiteerde optimaal van de chaotische race waarin Lewis Hamilton een tijdstraf kreeg en zo plots Gasly en McLaren-coureur Carlos Sainz om de zege vochten. Mogelijk zorgt de sprintkwalificatie opnieuw voor een knotsgekke race.

Het tijdschema voor de Grand Prix van Italië:

Vrijdag 10 september

Vrije Training 1: 14:30 uur – 15:30 uur

Kwalificatie: 18:00 uur – 19:00 uur

Zaterdag 11 september

Vrije Training 2: 12:00 uur – 13:00 uur

Sprintkwalificatie: 16:30 uur – 17:00 uur

Zondag 12 september

Race: 15:00 uur

De ‘victory lap truck’ waar de coureurs na de sprintkwalificatie op Silverstone op rondgereden werden. Foto: BSR Agency

Bijprogramma GP Italië

Wat betreft het bijprogramma van de Formule 1 is er goed nieuws voor de coureurs van de Formule 2: na bijna twee maanden afwezigheid mogen ze eindelijk weer in actie komen. Ook de Porsche Supercup is weer aanwezig. In tegenstelling tot in België en Nederland zullen zij twee races hebben dit weekend, wat bovendien de laatste twee races van het seizoen zijn. Op Monza zal de titelstrijd in de Porsche Supercup dus beslist worden.

Formule 2

Vrije Training (vrijdag): 11:20 uur – 12:05 uur

Kwalificatie (vrijdag): 16:50 uur – 17:20 uur

Race 1 (zaterdag): 08:50 uur – 09:40 uur

Race 2 (zaterdag): 14:45 uur – 15:35 uur

Race 3 (zondag): 10:25 uur – 11.30 uur

Porsche Supercup

Vrije Training (vrijdag): 12:30 uur – 13:15 uur

Kwalificatie (zaterdag): 10:25 uur – 10:55 uur

Race 1 (zaterdag): 18:20 uur – 18:55 uur

Race 2 (zondag): 12:30 uur – 13:05 uur