De Grand Prix van Saoedi-Arabië vormt het sluitstuk van de eerste triple header van het seizoen. Het Jeddah Corniche Circuit prijkt voor het vijfde achtereenvolgende jaar op rij op de racekalender en staat bekend als een van de snelste stratencircuits ter wereld. Met een indrukwekkende gemiddelde snelheid van zo’n 250 kilometer per uur en maar liefst 27 bochten, waaronder enkele blinde, belooft het stratencircuit voor veel actie te zorgen. Bekijk hieronder het volledige tijdschema, in Nederlandse tijd welteverstaan, van het raceweekend.

Lees alles over de GP van Saoedi-Arabië: van historie tot afgelopen winnaars en meer!

Hoe laat start de GP van Saoedi-Arabië 2025?

Net als de Grand Prix van Bahrein wordt ook de GP van Saoedi-Arabië in de avond verreden. Na drie vroege races kunnen Formule 1-fans de sessies dit keer weer op een later tijdstip volgen vanuit Nederland.

Vrijdag 18 april 2025

Eerste vrije training 15:30 – 16:30 uur Tweede vrije training 19:00 – 20:00 uur

Zaterdag 19 april 2025

Derde vrije training 15:30 – 16:30 uur Kwalificatie 19:00 – 12:00 uur

Zondag 20 april 2025

Race 19:00 uur

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.