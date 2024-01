Niet Sauber, maar Stake F1 Team zal dit seizoen op de baan staan. Maar deze nieuwe naamgever van het team geeft meteen wat problemen in een aantal van de landen waar de Formule 1 rijdt. Het team heeft daar al een creatieve oplossing voor gevonden.

Sauber luidde het nieuwe jaar in met de aankondiging van de nieuwe naam van het team. Nu de deal met Alfa Romeo is afgelopen en het nog twee jaar duurt voordat Audi de organisatie overneemt, moest Sauber op zoek naar een nieuwe naam voor 2024 en 2025. De officiële inschrijving bij de FIA was al bekend: Stake F1 Team Kick Sauber. Men verwachtte dat de algemeen gebruikte naam ‘Sauber’ zou worden, maar niets blijkt minder waar. De nieuwe, volledige, officiële naam van het team is namelijk ‘Stake F1 Team’.

Wie of wat is Stake precies?

Stake – of Stake.com – wordt door Sauber in een persbericht beschreven als “het toonaangevende merk op het gebied van weddenschappen, entertainment en lifestyle”. Die beschrijving geeft niet het volledige verhaal: Stake is namelijk een online crypto-casino. In tegenstelling tot traditionele casino’s werken spelers bij Stake exclusief met cryptomunten. Sinds vorig jaar prijkt het merk Stake al op de auto van het team dat toen nog Alfa Romeo heette.

Stake.com heeft officieel het hoofdkantoor in Curaçao staan. In de praktijk werkt het bedrijf voornamelijk vanuit Australië, maar daar mag het officieel niet werken. De Australische wetten rondom gokken zijn bijzonder streng. Ondanks dat de organisatie dus in Australië is geboren, zit het juridisch gezien in Curaçao, waar die wetten een stuk minder streng zijn. Ironisch genoeg is het zelfs zo dat de website van Stake.com niet beschikbaar mag zijn in Australië.

Stake en F1

En daar zit meteen ook de aard van een probleem in. Australië is namelijk niet het enige land met strenge wetten rondom gokken. In totaal zijn er acht landen op de Formule 1-kalender die een algeheel verbod op gokreclames hebben. Die landen zijn Bahrein, Brazilië, China, Japan, Qatar, Saoedi-Arabië, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten. In die landen mag Stake dus niet als naamgever gebruikt worden.

Op zich is het niet ongebruikelijk dat sponsors per race worden aangepast. Alcoholmerken worden in bijvoorbeeld het Midden-Oosten van de auto weggelaten. McLaren kon afgelopen jaar het snus-merk VELO niet in elke race als sponsor gebruiken vanwege de wetten rondom roken en tabaksproducten. Maar het lastige is nu dat het niet om een sponsor gaat, maar om de daadwerkelijke naam van het team.

De oplossing

Daar heeft Sauber al een oplossing voor gevonden, en die oplossing brengt ons weer terug naar de officiële naam die bij de FIA was ingediend. In de landen waar Stake niet op de auto mag staan, draagt het team de naam ‘Kick’. Ook het merk Kick stond afgelopen jaar al regelmatig op de auto. Het is geen gigantische overstap van Stake naar Kick: Kick is namelijk een streaming platform in handen van Stake.com.

In het persbericht houdt Sauber zich in ieder geval niet in over de samenwerking. “Dit markeert het begin van een gloednieuw, dynamisch en opwindend tijdperk. Een tijdperk dat breekt met conventionele concepten van sponsoring in sport en entertainment. Het doel is om marketingactiviteiten op een spannende manier te herdefiniëren, waarbij geen enkele traditie ongemoeid wordt gelaten en de status quo wordt uitgedaagd.”

