Verschillende Nederlandse gezondheidsorganisaties hebben een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over een van de sponsoren van McLaren. De organisaties willen niet dat er rondom de Grand Prix van Nederland reclame gemaakt wordt voor een product dat hier illegaal is.

De klacht is ingediend door KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds, die samen verenigd zijn in de stichting Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. Hun klacht gaat over de McLaren-sponsor VELO. Dit bedrijf maakt namelijk snuszakjes. Deze zakjes lijken op theezakjes en zitten vol met nicotine. Gebruikers doen zo’n zakje dan onder hun lip en krijgen op die manier nicotine binnen zonder te roken. In Nederland zijn dit soort snuszakjes verboden. Omdat er echter geen tabak in zit, valt het niet onder dezelfde reclameregels als bijvoorbeeld sigaretten. Dat betekent dat er technisch gezien wel reclame voor gemaakt mag worden, ook al mag het product zelf hier niet verkocht worden.

De gezondheidsorganisaties noemen dit ‘bizar’. Volgens hen is dit in strijd met de Nederlandse Reclame Code, die ook stelt dat reclames aan algemeen goed fatsoen moeten voldoen. “Het laat maar weer eens zien hoe de tabaksindustrie er alles aan doet om jongeren verslaafd te blijven maken, om zo een ziekmakende en dodelijke business in stand te houden”, aldus KWF-directeur Carla van Gils tegen NU.nl. De Reclame Code Commissie gaat nu kijken of de klacht aan alle eisen voldoet om in behandeling te nemen. Of dit ook tot een uitspraak gaat leiden is dus nog niet gegarandeerd.

Het zou op zich niet ongebruikelijk zijn als het team een sponsor weg moet laten voor een specifieke race. Teams die gesponsord worden door alcoholmerken laten deze vaak weg in Arabische landen, waar alcohol verboden is. McLaren zelf liet VELO al weg van de livery tijdens het vorige raceweekend, in België.

