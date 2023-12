Het is een hele mond vol, maar de nieuwe teamnaam van het voormalige Alfa Romeo is bekend: Stake F1 Team Kick Sauber. Dat blijkt uit de lijst met inschrijvingen van F1-teams voor 2024. De FIA publiceerde die lijst vrijdagochtend.

Dat Sauber een nieuwe naam zou krijgen, was al langer duidelijk. Omdat Audi de renstal overneemt en als zodanig in 2026 de Formule 1 betreedt, eindigde de partnerschap met Alfa Romeo na afgelopen seizoen. Stake F1 en Kick, afkomstig uit Australië, zijn in zowel 2024 als 2025 de nieuwe naamgevers. Dat is niet geheel verrassend: eerder was Kick ook al te zien op de auto’s van Valtteri Bottas en Guanyou Zhou, zelfs met een speciale livery in bijvoorbeeld de Grand Prix van België.

Op de entry lijst van FIA staat, naast Stake F1 Team Kick Sauber, overigens nog wel AlphaTauri als teamnaam genoemd. De verwachting was en is dat het zusterteam van Red Bull van naam wisselt: begin komend jaar wordt meer duidelijk. De naam Racing Bulls circuleerde al volop, maar niet iedereen in de paddock is ervan overtuigd dat dit de naam zal worden.

Inschrijflijst 2024 van de FIA:

