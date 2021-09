Even leek het erop dat Robert Kubica uit de grindbak gehaald moest worden in de sprintkwalificatie, maar wonder boven wonder wist hij de Alfa Romeo op eigen kracht eruit te krijgen. Met dank aan zijn rally-ervaring: “Vraag me niet hoe, maar het is me gelukt.”

“Ik had een slechte start, ik heb geen idee wat daar gebeurde”, blikt Kubica terug op de sprintkwalificatie. Hij begon als negentiende en kwam uiteindelijk als achttiende over de streep. “Ik deed waarschijnlijk iets verkeerd, maar ik kon niet goed wegkomen en verloor veel ruimte. Het gaf me wel een goed overzicht van wat er gebeurde en ik positioneerde mezelf goed voor de eerste chicane, waar ik iets van één of twee posities won. Daarna deed ik een beetje een rally-actie richting de tweede chicane”, doelt hij op de late inhaalactie op twee coureurs, waarbij hij bijna dwars ging. “Ik won daar twee posities mee.”

Tot zover het positieve voor Kubica, want in die tweede chicane ging het fout voor de invaller van Kimi Räikkönen. Yuki Tsunoda zat aan de buitenkant van de Alfa Romeo en probeerde de auto daar ook te laten staan, maar in de krappe chicane kwam hij tegen de auto van Kubica aan, die vervolgens in de grindbak terechtkwam. Het leek erop dat hij daar ook zou strandden, maar de Pool flikte het om toch op eigen kracht weer de baan op te gaan.

“Ik kwam vast te zitten. Toen ik bijna alles uit had gezet zei ik tegen mezelf dat ik mijn rally-ervaring wat zou proberen te gebruiken om uit de grindbak te komen. Vraag me niet hoe, maar het is me gelukt. Maar helaas had ik de rest van de race last van overstuur in de rechterbochten en begreep ook niet waarom. Toen ik uit de auto stapte begreep ik het wel: ik had schade aan de vloer”, aldus Kubica.

Foto: BSR Agency