De drie punten van de sprintkwalificatie vandaag zijn voor Valtteri Bottas maar Max Verstappen mag zich de morele winnaar van de zaterdag noemen. De Nederlander loopt door zijn tweede plaats twee punten uit op Lewis Hamilton en start zondag de Grand Prix van Italië van de eerste startplaats.

Dat de sprint voor een dergelijk interessant scenario voor de zondag zorgde, is te danken aan de McLarens. Hun werden al meteen duidelijk bij het verwijderen van de bandenwarmers. Zowel Lando Norris als Daniel Ricciardo startten beiden op de snellere softs tegen mediums voor Bottas, Hamilton en Verstappen.

Waar Bottas en Verstappen ongeschonden bocht 1 door konden, kwam Hamilton meteen onder vuur te liggen. Beide McLarens waren veel beter weg en ook Pierre Gasly had de wereldkampioen te pakken. Gasly beschadigde echter zijn voorvleugel bij een lichte touché in de chicane, zijn voorvleugel brak volledig af in Curva Grande en Gasly belandde in de bandenstapels.

Lees ook: Horner prijst behulpzame Pérez: ‘Halve seconde opgeofferd voor Verstappen’

BSR Agency

Na de Safety Car-periode settelde het veld wel geleidelijk aan. Bottas bouwde gestaag aan een voorsprong op Verstappen die per rondje ongeveer 3 tienden moest toegeven. Daarachter was vooral Hamilton aan het pushen om in ieder geval één van de McLarens te pakken. Vrijwel de gehele 14 ronden zat Hamilton vast achter Norris, zijn DRS stond elke ronde open maar tot een echte poging kwam het uiteindelijk niet.

Daarachter vochten Sergio Pérez en Lance Stroll nog een interessant robbertje uit. De Mexicaan had twee pogingen nodig om de Aston Martin te passeren, bij de eerste sneed hij de eerste chicane af en moest hij de plek weer teruggeven. Bij de tweede kleurde Pérez wél keurig binnen de lijntjes, P9 was het maximale voor hem vandaag.

En dus loopt Max Verstappen twee punten uit op titelconcurrent Lewis Hamilton. Nog een grotere winst is misschien wel de startpositie morgen. Verstappen mag door de gridstraf van Valtteri Bottas uiteraard van de eerste plaats van start gaan met de beide McLarens tussen hem en Lewis Hamilton op P4.

Lees ook: VT2: Sainz schudt training op met keiharde crash, Hamilton het snelst