Red Bull-teambaas Christian Horner was na de kwalificatie op Monza lovend over het teamwerk van Sergio Pérez. De Mexicaan gaf teamgenoot Max Verstappen een slipstream, wat wel ten koste van zijn eigen kwalificatieronde ging: “Hij offerde waarschijnlijk een halve seconde op.”

“Ik moet zeggen dat Checo een sleutelrol speelde als teamspeler om zijn teamgenoot een tow te geven en Max naar die positie te helpen, want ik denk dat we kwetsbaar waren voor de McLarens”, zegt Horner tegen Sky Sports. Pérez nam Verstappen op sleeptouw mee, maar kwam zo zelf zonder de belangrijke slipstream te zitten en moest genoegen nemen met de negende tijd. Verstappen kon net aan naar de derde tijd rijden, al scheelde het bijzonder weinig met de beide McLarens. “Checo offerde waarschijnlijk een halve seconde op. Hij had dus hoger moeten staan dan waar hij eindigde, maar we waren best blij met dat resultaat.”

Lees ook: Verstappen tekende vooraf voor tweede rij: ‘Dan is P3 prima voor ons’

Het gat naar Mercedes was desondanks met vier tienden nog altijd ruim te noemen, ook omdat de kwalificaties dit seizoen wel wat spannender zijn geweest dan dat. Toch heeft Red Bull wel degelijk vooruitgang geboekt ten opzichte van afgelopen jaren, meent Horner. “Om eerlijk te zijn denk ik dat we, op basis van onze achterstand vorig jaar, dat gat gehalveerd hebben.”

Dat Verstappen in de sprintkwalificatie aan de ‘schone’ kant van de startgrid start biedt de Nederlander goede kansen, denkt Horner. “De run naar bocht 1 zal interessant worden. Max start aan de rechterzijde van de grid. Hopelijk kan hij een tow pakken in de run naar bocht 1. Dat zorgt ervoor dat de nadruk daar nog meer op ligt. Lewis zou het waarschijnlijk beter hebben gevonden als Verstappen aan de linkerkant was begonnen. Het zal een zeer spannende sprintkwalificatie worden, wat natuurlijk in feite de kwalificatie is”, besluit de Red Bull-teambaas.

Foto: BSR Agency