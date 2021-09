Max Verstappen had het al een beetje aangekondigd, net als voorgaande jaren is het circuit van Monza de Red Bull niet goed gezind. De Nederlander kwam vier tienden tekort op ‘speedking’ Valtteri Bottas. “Ik ben nog altijd blij met de derde plek, we kunnen goede punten scoren.”

Verstappen kijkt al de hele dag aan tegen een achterstand op Mercedes. In Q1 en Q2 was dat niet anders, mede omdat hij niet heel erg gelukkig was met de immer belangrijke slipstream. Zijn eerste rondje in Q3 was uiteindelijk het snelst, bij zijn tweede poging had hij alleen Perez voor zich: “Dat was een verschil met de eerste run, dan heb je minder topsnelheid”, concludeerde Verstappen meteen na de kwalificatie in gesprek met zijn engineer.

Toch was de Nederlander niet ontevreden, gezien de lastige omstandigheden op de historische baan. “Vooraf hoopte ik op de tweede rij, dan is de derde plek voor ons prima. Het is gewoon lastig voor ons, als je met zo weinig downforce rijdt, werkt bijna niets meer op de auto. Dan kom je gewoon te kort. Dit is een hele goede baan voor Mercedes, je ziet ook dat McLaren dichtbij staat. Voor ons niet en daar moet je mee leven, we gaan het zien.”

Na de enige vrije training waarin er aan de afstelling gesleuteld kon worden, was Red Bull nog niet tevreden. “De auto is veel aangepast en dat voelde nog niet meteen goed in Q1. Toen heb ik even een extra rondje moeten rijden. Uiteindelijk hebben we ons goed hersteld gedurende de kwalificatie. Hopelijk kunnen we in de race dichterbij blijven.”

“Voor zondag wordt de tweede vrije training van morgen belangrijk. Dan kunnen we nog kijken wat we kunnen doen om de longruns te verbeteren. Het zal moeilijk blijven maar we kunnen alsnog goede punten scoren hier.”

