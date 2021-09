Rekenen, nee dat doet Max Verstappen nog lang niet. Abu Dhabi is zowel letterlijk als figuurlijk nog ver weg, en de WK-voorsprong van drie punten op Lewis Hamilton is niet groot. De aanpak blijft hetzelfde als altijd: “Ik focus me op dit weekend.”

Verwacht geen grootspraak van Verstappen. Ook na het winnen van zijn thuisrace in Nederland is de Red Bull-rijder nog de nuchterheid zelve. Om te beginnen met zijn vooruitblik op het nummer op Monza. Dat is niet Red Bulls favoriet. Dat het team dit jaar sterker oogt dan in afgelopen jaren, verandert daar niks aan. “Dit weekend is nooit heel goed geweest voor ons”, erkent hij in gesprek met geselecteerde Nederlandse media.

“Je hoopt natuurlijk dat het beter gaat nu, met de auto en motor die we dit jaar hebben. Ik denk echter dat zij”, doelt hij op rivaal Mercedes, “heel sterk voor de dag komen hier. We zullen het zien.” Zoals in Zandvoort, waar Red Bull duidelijk een streepje voor had, wordt het niet, verwacht Verstappen. Wat Monza ook onderscheidt van Zandvoort? Het is qua verplichtingen buiten de baan een minder druk weekend voor hem. “Dit is wel wat rustiger, ja.”

Lees ook: Verstappen verwacht competitief te zijn in Monza, maar: ‘Zal niet zoals Zandvoort zijn’

Begrijp hem niet verkeerd: het was mooi allemaal, in Zandvoort. “Maar als het elk weekend zo zou zijn, wordt het wel een beetje veel.” Terug naar dit weekend dan maar, op Monza. Zijn focus ligt daar volledig op, zegt hij. Verder vooruit, kijkt Verstappen nog niet. Vragen over waar de titelstrijd eventueel beslist kan worden, of dat hij denkt dat de strijd tot de finale in Abu Dhabi voort zal slepen, zijn niet aan hem besteed. “Daar denk ik niet over na.”

‘Als we maar kampioen worden’

“Ik focus me gewoon op dit weekend. Ik denk niet na over wat daar of dan kan gebeuren. Dat kan ook niet”, zegt hij. De vervolgvraag van een andere collega of er een Grand Prix-weekend is waarin hij, idealiter, graag kampioen zou worden, krijgt een antwoord uit dezelfde categorie. “Ook daar denk ik niet over na. Als we het (kampioen, red.) maar worden.” Het is daarbij zeker niet zo dat Red Bull overal favoriet is, stelt hij. “Dat denk ik althans niet.”

Lees ook: Verstappen: ‘Zijn niet van plan om in Monza een gridstraf te nemen’

Van de negen nog resterende races, kun je misschien wel een lijstje maken met banen die Red Bull wel en niet liggen. Verstappen laat dat echter graag aan buitenstaanders. Hijzelf heeft vooral een duidelijk – en bekend – mantra voor de negen races die nog resteren. Hij neemt het race voor race, en heeft er zin in. “Ik kijk eigenlijk wel uit naar elk circuit dat nog komt. Ik wil overal proberen te winnen.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 11/12 lees je alles over de zege van Verstappen op Zandvoort, een exclusief interview met Lewis Hamilton en nog veel meer! FORMULE 1 nr. 11/12 ligt donderdag in de winkel of bij abonnees op de mat, of is hier te bestellen!