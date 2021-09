Red Bull is niet van plan om op Monza de krachtbron te vervangen en zo dus een gridstraf te incasseren. Volgens Max Verstappen heeft het team nog niet besloten wanneer dat wel zal gebeuren.

Verstappen verloor bij de crash op Silverstone een van zijn drie motoren uit de poule. De drie motoren binnen die poule mogen zonder gridstraf vervangen worden, maar elke krachtbron die daarna geplaatst wordt levert een gridstraf op. Honda zou wel nog onderzoeken of de motor van Silverstone te herstellen viel, maar vooralsnog moet hij het met twee motoren doen.

Afgelopen weekend pakte Red Bull met Sergio Pérez een tactische gridstraf, aangezien de Mexicaan toch slechts als zestiende gekwalificeerd was. Zo kon hij wel een heel nieuwe krachtbron krijgen, zonder dat de schade al te groot was. Vanuit de pitstraat vocht hij zich met de vierde krachtbron van het seizoen naar de achtste plaats op Zandvoort. Nu is het echter de vraag wanneer Red Bull de motor van Verstappen gaat vervangen en ze dus een gridstraf zullen incasseren. Verstappen weet in ieder geval dat ze het niet van plan zijn om de motor dit weekend te vervangen.

“We hebben nog niet echt besloten waar we de gridstraf zullen nemen”, zegt Verstappen. “Deze motor is nog steeds nieuw. We zullen het wel zien. Het is in ieder geval niet het plan om die hier te nemen”, aldus de Nederlander.

Foto: BSR Agency