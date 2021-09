Max Verstappen heeft er vertrouwen in dat Red Bull dit weekend op Monza competitief kan zijn, al weet hij nog niet zeker of het goed genoeg zal zijn om het gevecht met Mercedes aan te gaan. De Nederlander betwijfelt bovendien of de sprintkwalificatie dit weekend voor veel inhaalacties zal zorgen: “Zat vorig jaar in DRS-trein vast.”

Verstappen won afgelopen weekend zijn thuisrace in Zandvoort, waarmee hij de leiding in het kampioenschap weer overnam. Deze week mogen ze opnieuw aan de slag, maar dan op een totaal ander circuit: Monza. De vloeiende bochten worden ingeruild voor lange rechte stukken en bovendien vindt er weer een sprintkwalificatie plaats van 18 ronden die de startvolgorde voor de race van zondag bepaalt.

Verstappen is er zeker van dat de Red Bull beter zal presteren dan afgelopen jaren, maar: “Ik weet niet of het genoeg zal zijn om het gevecht met ze aan te gaan”, doelt hij op Mercedes. Normaliter zijn zij er de favoriet, al wisten ze de laatste twee jaar niet te winnen op Monza. “Met de sprintkwalificatie zal het weer anders zijn. We hebben ons huiswerk gedaan. We kunnen hier competitief zijn, maar het is lastig te zeggen waar we zullen staan. Ik verwacht in ieder geval niet dat het zoals Zandvoort zal zijn”, aldus de Nederlander.

De sprintkwalificatie pakte eerder dit jaar goed uit voor Verstappen, die snel afrekende met ‘polesitter’ Lewis Hamilton en zo de echte poleposition voor de Grand Prix veroverde. Wat er in de race van zondag gebeurde, weet iedereen. Verstappen weet alleen nog niet zeker of Monza veel inhaalacties zal bieden. “Er zijn wel veel rechte stukken hier, maar het is lastig om andere auto’s te volgen. Ik herinner me dat ik vorig jaar in een DRS-trein vastzat, dus het hangt af van de pace van die DRS-trein. Maar hopelijk verrast het ons positief en misschien zullen sommigen wat meer risico’s nemen met de strategie. Hopelijk hoeven we niet al te veel auto’s in te halen”, lacht de Nederlander.

Foto: BSR Agency