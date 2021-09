Hoe arriveer je als Formule 1-team in stijl in Italië? Precies, je scheurt met een van je wat oudere bolides (de RB7 met een V8-krachtbron) rond in een Italiaanse stad. Dat is ook exact wat Red Bull heeft gedaan. De hoofdrolspeler in ‘Ciao Palermo, Monza is calling’, zoals de video heet, is Max Verstappen.

Red Bull is bekend met de grootse promotiefilmpjes en heeft ook nu voor de Italiaanse Grand Prix flink uitgepakt met een video van bijna vijf minuten, waarin Max Verstappen door de hoofdstad van Sicilië, Palermo, scheurt in de RB7 uit 2011. Hij begint zijn reis op de beroemdste en oudste straatmarkt van de stad, Ballarò, en komt dan via de Via Vittorio Emanuele in het oude stadscentrum terecht. Na nog wat meer uitstapjes – en uiteraard wat donuts – door de beroemde Italiaanse stad eindigt zijn ritje op de boot.

Bekijk hieronder ‘Ciao Palermo, Monza is calling’: