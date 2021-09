Valtteri Bottas heeft in de kwalificatie op het Italiaanse Monza met een 1:19.555 de snelste rondetijd genoteerd en mag zo de sprintkwalificatie van zaterdag vanaf de ‘pole’ vertrekken. Mercedes was oppermachtig in de kwalificatie, waar Lewis Hamilton slechts een tiende tekort kwam op Bottas, maar Max Verstappen al vier tienden moest toegeven.

Het is de tweede keer dit seizoen dat de Formule 1 een sprintkwalificatie organiseert, waardoor vandaag al de kwalificatie was om de startvolgorde van die sprintrace van 18 ronden te bepalen.

Monza is de afgelopen jaren bekend geworden om het verkeer en met name in Q1. Dat ondervond ook Max Verstappen, die in zijn snelle ronde gehinderd werd door een treintje langzamer rijdende auto’s richting de Variante della Roggia en moest zijn ronde afbreken. Hij was niet de enige: coureurs als Esteban Ocon en Pierre Gasly moesten zich door de treintjes vechten, wat tot frustratie maar ook tot hachelijke momenten leidde.

Yuki Tsunoda leek weer eens Q2 te bereiken na een teleurstellende kwalificatiereeks, maar de Japanner zag zijn rondetijd geschrapt worden vanwege het overschrijden van de track limits en bleef zo opnieuw in Q1 steken. Daar werd hij vergezeld door Nicholas Latifi (P16), Mick Schumacher (P18), Robert Kubica (P19) en Nikita Mazepin (P20).

Foto: BSR Agency

Dat de coureurs hardleers zijn bleek maar weer eens toen iedereen in Q2 tot het laatste moment wachtte om naar buiten te gaan voor de laatste run. Het leidde tot hachelijke momenten in de pitstraat, maar wonder boven wonder ging het opnieuw niet fout. De incidenten worden wel bekeken door de wedstrijdleiding, waardoor er mogelijk nog gridstraffen volgen. Sebastian Vettel, Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon en George Russell liepen Q3 mis, terwijl Sergio Pérez maar nipt zijn plekje in de top tien wist te bemachtigen.

De eerste runs in Q3 gaven direct maar aan hoe spannend het zou worden om die eerste startplek voor de sprintkwalificatie: Lewis Hamilton was met een 1:19.949 de snelste, maar Max Verstappen zou zich niet zomaar gewonnen geven en was slechts zeventien duizendsten van een seconde langzamer dan zijn titelconcurrent. Maar ook Lando Norris liet van zich zien en reed zich in die eerste run naar de derde tijd op slechts 65 duizendsten van een seconde.

Het zou dus een spannende shoot-out worden voor die eerste startplek, wat niet de officiële poleposition is. Even leek Pierre Gasly te kunnen verrassen met een paarse middensector, maar Valtteri Bottas maakte een statement door een 1:19.555 te noteren. Teamgenoot Hamilton kon niet tippen aan de tijd van zijn Finse teamgenoot, maar was wel Verstappen te snel af. Lando Norris zal naast de Nederlander starten na een keurige kwalificatie. Daniel Ricciardo, Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Sergio Pérez en Antonio Giovinazzi maken de top tien compleet.

Voor Bottas maakt zijn resultaat in deze kwalificatie weinig uit voor zondag: Mercedes heeft de vierde motor van het seizoen geplaatst, wat hem een gridstraf voor die race oplevert. Hij moet daardoor op het laatste plekje op de grid aansluiten voor die race, ongeacht zijn resultaat in de sprintkwalificatie. Daar kan hij wel nog voor drie punten gaan als hij die sprintrace wint.

De sprintkwalificatie, die de startvolgorde voor de race van zondag bepaalt, begint zaterdag om 16:30 uur.