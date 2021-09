Lewis Hamilton heeft in de slottraining op Monza de snelste tijd op het bord gezet. Max Verstappen eindigde als derde in de sessie die werd opgeschud door een harde crash van Ferrari’s Carlos Sainz.

Met de kwalificatie die vrijdagavond al is verreden en voor later op zaterdag de sprintkwalificatie op het programma, draaide het in de tweede training vooral om long runs, racesimulaties. Ondanks dat ging Hamilton er op het eind nog even voor zitten met een setje softs en reed de snelste tijd, een 1:23.246.

Dat het niet echt om de tijden ging, blijkt wel uit een vergelijking met de kwalificatie, waarin Valtteri Bottas vrijdagavond met een 1:19.555 het snelst was. Hamiltons Mercedes-teamgenoot volgde in VT2 op de tweede plek, op 0.222 seconde. Verstappen was dus derde, op vier tienden van Hamilton.

Lees ook: Bottas eist eerste startplek voor sprintkwalificatie op, Verstappen derde

Crash Sainz

Het meest memorabele moment van de tweede training was de harde crash van Sainz in de Ascari-bochten. De Ferrari-coureur raakte de controle kwijt en kwam met een flinke klap tegen de barrière aan, waarna hij nog rondspinde. Sainz kon gelukkig wel zelf uitstappen.

De Spanjaard heeft onder voorbehoud toestemming gekregen om aan de sprintkwalificatie mee te doen, al moet hij nog wel verdere tests ondergaan. Of zijn Ferrari op tijd is opgelapt, is een andere vraag. Het is voor Sainz zijn tweede crash op rij. Vorige week crashte hij ook al in de zaterdagtraining in Zandvoort.

Lees ook: Sainz over strijd tegen Verstappen, Norris en Leclerc: ‘Voelde me nooit langzamer’