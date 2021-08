Carlos Sainz heeft het in zijn nog relatief prille Formule 1-carrière al in een directe strijd opgenomen tegen Max Verstappen, Lando Norris en nu Charles Leclerc. Sainz kijkt trots terug op die gevechten, waar hij zich ‘nooit langzamer’ voelde: “Ik heb iedereen verslagen en heb ze altijd tot het uiterste gedreven.”

Carlos Sainz heeft een nogal unieke weg bewandeld naar Ferrari. Hij kwam bij Toro Rosso naast de jonge Max Verstappen terecht, waarna hij via Renault bij McLaren instapte als teamgenoot van Lando Norris. Nu is hij de teammaat van Charles Leclerc, die net als Verstappen en Norris bestempeld is als zeer snelle coureur die de toekomst van de Formule 1 is. Toch lijkt de naam Sainz daarbij ondergesneeuwd te raken, al snapt de Spanjaard zelf niet zo goed waarom.

“Als je een Ferrari-deal tekent, moet je iets goed hebben gedaan in je carrière”, zegt Sainz in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Ik voelde me altijd gewaardeerd door alle teams, van Toro Rosso tot Renault tot McLaren, zelfs nadat ik ze verliet. Als de mensen denken dat ik in hun schaduw sta, vraag ik me af waarom. Ongeacht tegen wie ik heb gereden, of het nu Max, Nico (Hülkenberg, red.), Lando of Charles is, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik langzamer was dan zij of dat ik iets niet kon doen wat zij wel konden. Ik heb iedereen verslagen en heb ze altijd tot het uiterste gedreven. Ik zie dit als een eer.”

“Max, Lando en Charles behoren tot de topcoureurs van het veld, ook naar mijn eigen mening”, vervolgt Sainz. “Ik hou van de uitdaging om tegen ze te racen. En ze maakten van mij een betere coureur. Het gaf me ook het vertrouwen dat ik het tegen iedereen op kon nemen toen ik bij Ferrari kwam. Als ik mezelf goed in het team integreer en de auto goed afstel, hoef ik voor niemand bang te zijn”, besluit Sainz.

