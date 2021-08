Carlos Sainz kijkt tevreden terug op zijn eerste elf races bij Ferrari. De Spanjaard zegt dat hij vanaf de eerste race de snelheid had, maar heeft nog wel moeite om een heel raceweekend alles goed te doen: “Dan word ik sneller en

Sainz werd vorig jaar door Ferrari aangekondigd als vervanger van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, wiens contract niet verlengd werd. De Spanjaard kwam zo via Toro Rosso, Renault en McLaren naast Charles Leclerc bij Ferrari terecht. Nu de eerste seizoenshelft erop zit, blikt Sainz tevreden terug op zijn prestaties bij zijn nieuwe werkgever.

Foto: BSR Agency

“In de eerste paar races was het lastig om het hele weekend goed voor elkaar te krijgen”, zegt Sainz. “We hadden de snelheid, maar ik kon heel zelden de kwalificatie, racestrategie, bandenmanagement en de starts voor elkaar krijgen waardoor we een goed resultaat behaalden”, blikt de Spanjaard terug op zijn eerste races bij Ferrari.

“Maar ik heb het gevoel dat het de afgelopen tijd beter is geworden”, vervolgt Sainz. “Zodra ik alles goed voor elkaar krijg in de weekenden zal ik niet alleen snel, maar ook constanter worden.”

Sainz kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de eerste elf races, waarin hij 80 punten scoorde, slechts drie minder dan teamgenoot Charles Leclerc. “Ik ben best blij met en tevreden over de eerste seizoenshelft. Ik wist uiteraard dat het een grote uitdaging zou zijn om te beginnen bij een nieuw team, zeker een team zo groot als Ferrari.”

“Ik ging het met vertrouwen tegemoet, maar je weet niet hoe het zal lopen dus ik moet zeggen dat ik erg trots ben. De snelheid was er al sinds de eerste race, dat zorgde ervoor dat ik wat relaxter was. Ik wist direct dat ik snel was in deze auto en dat ik nog wel wat kon verbeteren”, aldus Sainz.

