Robert Kubica ziet zichzelf niet als een kandidaat om een eventueel fulltime-zitje bij Alfa Romeo te krijgen in 2022. De Pool denkt dat er andere coureurs ‘hoger op het lijstje’ staan, maar: “Zeg nooit nooit.”

Robert Kubica valt dit weekend in Italië opnieuw in voor Kimi Räikkönen, die vorige week zaterdag in Zandvoort positief getest was op het coronavirus. De Pool kwam in de race tot de vijftiende plaats en kwam weinig in beeld, al kwam zijn pace, met één vrije training, in de buurt van die van de inmiddels ervaren Antonio Giovinazzi. De toekomst van de Italiaan bij Alfa Romeo is nog uiterst onzeker omdat zijn contract dit jaar verloopt en er geruchten gaan dat hij plaats moet maken voor Alpine-junior Guanyu Zhou, al worden meerdere coureurs met dat zitje in verband gebracht. Of Kubica zichzelf als kandidaat ziet voor dat Alfa Romeo-zitje voor 2022?

Lees ook: Kubica vervangt Räikkönen ook in Italië

“Dat is geen makkelijke vraag om te beantwoorden”, erkent Kubica. “Ik heb in mijn leven geleerd dat alles kan gebeuren, van dag op dag. Dat kan zowel positief als negatief zijn. Zeg nooit nooit, maar realistisch gezien denk ik dat er een aantal andere coureurs hoger op het lijstje staan. Ik weet dat niet, dat moet je aan Fred vragen”, doelt de Pool op teambaas Frédéric Vasseur. “Ik heb een raceprogramma in de langeafstandsracerij, dus normaliter ligt daar al mijn focus. Dat is sinds Zandvoort een beetje anders, want ik zit hier. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen, dat moeten we afwachten”, besluit Kubica.

Foto: BSR Agency