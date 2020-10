Kubica: ‘Weinig mensen beseffen wat Verstappen heeft gepresteerd’

Robert Kubica wordt nog emotioneel als hij eraan denkt: de eerste Formule 1-zege van Max Verstappen, in Spanje 2016. “Ik was er zelf ook verbaasd over”, erkent hij, maar de Pool vond het gewoon zo knap: “Weinig mensen beseffen wat Verstappen heeft gepresteerd.”

Door René de Boer

In interview met FORMULE 1 Magazine heeft Kubica sowieso niets dan lof voor zijn Nederlandse ex-collega. Eén jaar stonden ze samen op de grid, in 2019. Kubica steevast in de achterhoede met Williams, Verstappen vooraan met Red Bull, het topteam waarvoor hij al sinds 2016 rijdt én waarvoor hij zijn eerste race won.

Het was die eerste zege, vertelt Kubica, die hem dus ook tot zijn eigen verrassing emotioneerde. “Ik kende zijn naam al wel vanwege zijn successen in de kart”, memoreert Kubica. “Weinig mensen beseffen wat Max heeft gepresteerd en hoe snel hij een volwassen niveau bereikte. Over zijn snelheid bestond nooit enige twijfel, maar hoe hij in Barcelona zijn eerste race voor Red Bull won, en de manier waarop, met Kimi Räikkönen achter zich…”, wordt Kubica er haast weer stil van.

Als Formule 1-coureur, of inmiddels ex-Formule 1-coureur in zijn geval, is het lastig om over de kwaliteiten van een andere rijder te praten, zegt Kubica. “Maar Verstappens zege was ook voor mij een heel emotioneel moment. Ik was daar zelf ook verbaasd over, die gevoelens. Zelfs nu als ik erover praat, heb ik dat weer! Als je al die dingen bedenkt, hoe moeilijk het was, de druk waaronder Max stond, op zijn leeftijd, en de manier waarop hij racete… Ongelooflijk!”

Verstappens manier van rijden kan sowieso op Kubica’s goedkeuring rekenen, zo legt hij uit. “Er waren in 2016 wat zogenaamde experts met kritiek op zijn rijstijl, maar ik denk dat hij het perfect deed. Je kunt op twee manieren racen: de ene is als je voor een titel gaat, als je een pakket hebt waarmee je de titel kan winnen. Maar als je dat niet hebt, kies je de andere aanpak: meer risico’s nemen, ervoor gaan. Dat deed hij, en deed hij goed. Prachtig.”

