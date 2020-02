Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: voormalig Mercedes-protégé Pascal Wehrlein die strandde op 39 races in de Formule 1.



Pascal Wehrlein maakt naam in de autosportwereld door in 2015 op 20-jarige leeftijd de DTM-titel in de wacht te slepen. In 2014 wordt hij aangekondigd als reservecoureur bij Mercedes en zet hij zijn eerste stappen in de Formule 1 als testrijder voor Force India en de Zilverpijlen.

In 2016 maakt Wehrlein zijn racedebuut in de F1. De Duitser mag als Mercedes-protégé een jaar bij Manor racen terwijl Britse team in ruil Mercedes’ windtunnel ter beschikking krijgt. Een tiende plaats in de GP van Oostenrijk is zijn beste resultaat in 2016. Een jaar later maakt Wehrlein de overstap naar Sauber.

Zijn debuut voor het het Zwitserse team moet hij uitstellen nadat hij blesseert tijdens Race of Champions. Antonio Giovinazzi is zijn vervanger in Australië en China, maar vanaf Bahrein kruipt Wehrlein weer in de cockpit voor de rest van het seizoen. De seizoensfinale in 2017 in Abu Dhabi is voorlopig de laatste van 39 races voor Pascal Wehrlein. Sinds 2019 is de Duitser actief in de Formule E en als simulatorcoureur bij Ferrari.

