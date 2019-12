Pascal Wehrlein blijft in 2020 simulatorcoureur voor Ferrari. Dat heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto bevestigd.

Dat Wehrlein blijft als simulatorcoureur van Ferrari, is volgens Binotto een keuze voor ‘ervaring’. “We hebben volgend jaar zeer ervaren coureurs in de simulator”, vertelt hij Motorsport-Total. Wehrlein is sinds begin 2019 simulatorcoureur bij Ferrari. Eerder reed hij 39 Grands Prix voor Manor en Sauber.

“De simulator wordt steeds belangrijker. Daarom investeren we in de toekomst”, zegt Binotto. De 25-jarige Wehrlein, een voormalig Mercedes-junior, komt overigens ook uit in de Formule E. Daarnaast is hij genoemd als mogelijke coureur voor Campos Racing. Dat team wil in 2021 op de Formule 1-grid staan.

Behalve Wehrlein, had Ferrari in 2019 ook ex-Toro Rosso-coureur Brendon Hartley en Antonio Fuoco en Davide Rigon in dienst als simulatorcoureurs. Fuoco (23) komt uit Ferrari’s opleidingsprogramma. Rigon (33) werkt al jaren in de Ferrari-simulator en rijdt GT’s voor Ferrari. Of zij ook aanblijven, is nog niet duidelijk.

McLaren investeert in simulator

Het team van McLaren doet ondertussen ook een flinke investering in haar simulator. De Britse formatie gaat een compleet nieuwe simulator neerzetten op haar fabriek in Woking.