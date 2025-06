De moderne Formule 1-coureur moet veel meer kunnen dan alleen snelle rondjes rijden over een circuit. In het tijdperk van sociale media hebben zij ook een belangrijke voorbeeldfunctie voor een groeiende schare fans – elke uitspraak en elke beweging ligt onder een vergrootglas. Max Verstappen uitte eerder al zijn frustraties over de kunstmatige onlineverplichtingen van coureurs. Ook rivaal George Russell doet nu een boekje open over zijn worstelingen met sociale media.

Sociale media hebben van iedere Formule 1-coureur – en eigenlijk van iedere topsporter – een soort online marketingmachine gemaakt. Tegenwoordig is het publieke imago vaak minstens zo belangrijk bij het verwerven en verlengen van contracten en sponsordeals. In een interview met Motorsport Total besprak George Russell hoe hij omgaat met de druk van het internet. “Ik denk dat niet alles wat je op sociale media ziet, de realiteit is”, benadrukte de Mercedes-coureur.

“Iedereen probeert de beste versie van zichzelf te laten zien”, lichtte hij toe. “Als je honderd foto’s maakt, zul je nooit de foto publiceren waarop je je ogen dicht hebt – je wilt tenslotte niet dom overkomen. En daarin kan sociale media echt heel toxic zijn.” Russell probeert, net als veel andere Formule 1-coureurs, zijn eigen privacy waar mogelijk te beschermen. “Als ik bij mijn vriendin, familie of vrienden ben, zijn er geen camera’s en bevinden we ons in de privésfeer”, legde hij uit. “Op die momenten wil ik niet de hele tijd op mijn telefoon zitten om foto’s te maken voor sociale media.”

Tegelijkertijd wil Russell ook niet te oppervlakkig overkomen op sociale media. Hij is voortdurend op zoek naar een evenwicht, ook omdat zijn fans het verdienen om een indruk te krijgen van wie hij echt is. “Ik wil ook authentiek zijn”, onderstreepte de Brit. “Want uiteindelijk zijn het de Formule 1-fans die deze sport zo bijzonder maken.” Daarbij heeft hij via sociale media ook een bepaalde verantwoordelijkheid richting zijn sponsors. “Die betalen om deel uit te maken van de teams; we moeten de hand die ons voedt uiteraard niet bijten. Tijden veranderen nu eenmaal.”

Russell onderstreepte zijn punt door oud-coureur Kimi Räikkönen als voorbeeld te noemen. De excentrieke Fin was – mede door zijn unieke persoonlijkheid – geliefd bij het grote publiek. “Kimi Räikkönen was een uniek karakter”, besloot Russell. “Maar als hij vandaag op 18-jarige leeftijd naar de Formule 1 zou komen, zouden mensen ontevreden zijn over hoe stil hij is en het feit dat hij geen sociale media gebruikt. Dat is de uitdaging waar we tegenwoordig mee worstelen.”

