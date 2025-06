De afgelopen weken kwam de samenwerking tussen Lewis Hamilton en Ferrari-race-ingenieur Riccardo Adami onder de loep te liggen. De boordradio’s die over en weer gingen, zorgden voor de nodige hilariteit, maar waren tegelijkertijd tekenend voor de onwennige relatie tussen de Brit en de Scuderia. Na Monaco bereikten de vermeende spanningen een hoogtepunt. Hamilton benadrukt echter dat hij en zijn race-ingenieur een ‘uitstekende’ relatie onderhouden.

De samenwerking tussen Lewis Hamilton en zijn race-ingenieur verloopt van buitenaf gezien niet vlekkeloos. Tijdens de GP van Miami wachtte Ferrari opvallend lang met het terugroepen van Charles Leclerc – de Monegask moest diens positie teruggeven aan zijn teamgenoot. Het leidde tot een sarcastische sneer van Hamilton richting Adami: “Neem anders ook een theepauze, nu je toch bezig bent”, klonk het over de boordradio. Na afloop van de GP van Monaco was er opnieuw sprake van onenigheid. “Ben je boos op me of zo?”, vroeg Hamilton, waarna er geen reactie kwam.

‘Geruchten zijn onzin’

Tijdens het afgelopen raceweekend in Spanje werd Hamilton gevraagd naar de relatie met zijn race-ingenieur. De zevenvoudig wereldkampioen hield stellig vol dat er geen sprake is van spanningen. “Onze relatie is uitstekend”, aldus de 40-jarige Brit. “Geen problemen. We leren elkaar steeds beter kennen en passen ons voortdurend aan elkaars werkwijze aan. Hij heeft al met veel verschillende coureurs gewerkt. We hebben absoluut geen problemen.” Adami werkte in het verleden onder meer samen met Sebastian Vettel en Carlos Sainz.

LEES OOK: Komende races ‘doorslaggevend’ voor Ferrari: ‘Carrière Fred Vasseur in het geding’

Hamilton kreeg vervolgens de vraag of de speculaties hem frustreren. “Er wordt zoveel gespeculeerd”, antwoordde hij nuchter. “Ik bedoel, het meeste is onzin. Uiteindelijk hebben we een geweldige relatie. Het is fantastisch om met hem samen te werken – hij is een geweldige vent, hij werkt keihard, net als ik. We presteren niet elk weekend even goed, en we zijn het ook niet altijd met elkaar eens, zoals in elke relatie. Maar we gaan daar samen goed mee om. Die geruchten zijn gewoon ruis”, besloot Hamilton optimistisch. “We besteden er echt geen aandacht aan. Laat ze maar praten – voor ons maakt het echt niets uit.”

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.