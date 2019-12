Door de lens van Peter: Bottas treurt na crash in Duitsland

Het was de dag van de gemiste kansen waarbij Max Verstappen hem wel benutte. Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Nico Hülkenberg schuiven in de regen van Hockenheim van de baan. Ook Bottas treurt in Duitsland na een crash en dat moment werd door fotograaf Peter van Egmond gevangen.

Lees ook: Door de lens van Peter: inzoomfoto’s van Verstappens beschadigde auto na tik Leclerc

“Ik vind het een veelzeggende foto. Het is een enorme teringzooi op die foto maar daardoor wel mooi. De race in Hockenheim was door de omstandigheden een middag van gemiste kansen. Dat straalt deze foto zo mooi uit. Bottas staat daar na zijn crash, met zijn kapotte voorvleugel voor zich op de grond, na te denken over hoe mooi het had kunnen zijn in Duitsland.”

Verschil tussen succes en falen

Bottas’ teamgenoot Lewis Hamilton is kort daarvoor ook gespind op dezelfde plek maar de Brit kan de bandenmuur ontwijken. “Op zo’n dag moet het geluk jouw kant opvallen, hij is niet de enige geweest die op zo’n manier langs de baan heeft gestaan die dag. Het verschil tussen succes en falen is klein in de regen maar de ware kampioenen komen dan bovendrijven.”

Bestel hier ons Jaaroverzicht 2019, alle races in woord en nog veel meer beeld van Peter van Egmond