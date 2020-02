35 dagen tot groen licht: 35ste Grote Prijs van Nederland

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: de 35ste Grote Prijs van Nederland in 2020.



Na drie jaar speculeren en rivaliteit tussen Assen en Zandvoort kwam er in mei vorig jaar eindelijk duidelijkheid. Circuit Zandvoort staat vanaf 2020 opnieuw op de F1-kalender. Nederland moest het sinds 1985 34 jaar zonder Grote Prijs stellen, maar op 1 mei brullen de Formule 1-motoren weer op het circuit in de duinen.

Lees ook: De lange weg terug naar Zandvoort: speculeren, geld, een ‘informatie-oorlog’ en de Max-factor

Zandvoort staat in 1952 voor het eerst op de F1-kalender. Alberto Ascari wint de eerste editie in zijn Ferrari. Sinds ’52 is de race op Circuit Zandvoort 34 keer onderdeel van het wereldkampioenschap Formule 1. De laatste winnaar van de Nederlandse Grand Prix is Niki Lauda. Hij won in 1985 voor Prost en Senna.

De 35ste editie van de Grote Prijs van Nederland vindt natuurlijk plaats op het vernieuwde Zandvoort. Het einde van de verbouwingen komt sinds dichter bij. Het nieuwe Zandvoort krijgt twee nieuwe uithangborden: de Hugenholtz- en Arie Luyendyk-bocht die beiden voorzien worden van een banking.



