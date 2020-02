36 dagen tot groen licht: Damon Hill, de 36-jarige wereldkampioen

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, nummer of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Vandaag: Damon Hill die op 36-jarige leeftijd wereldkampioen wordt.



Damon Hill, zoon van tweevoudig wereldkampioen Graham, begint zijn F1-carrière in 1991 als testcoureur bij Williams. Een jaar later maakt hij zijn racedebuut voor Brabham met de Belg Eric van de Poele als teamgenoot. Uiteindelijk zal Brabham zich door financiële problemen na de Grote Prijs van Hongarije terugtrekken.

In 1993 neemt Damon Hill de plek van Riccardo Patrese in bij Williams. Daar krijgt hij Alain Prost als teamgenoot. Traditioneel rijdt de regerend wereldkampioen met nummer 1 en neemt zijn teamgenoot nummer 2. Omdat Mansell, kampioen in 1992, in 1993 niet in de Formule 1 racet, krijgt Williams de nummers 0 en 2. ‘Nieuwkomer’ Hill treedt zo aan met 0 als nummer.

Na een derde en twee tweede plaatsen in het kampioenschap slaagt Hill in 1996 eindelijk in het hoogst haalbare. Hij kwalificeert zich dat jaar in elk van de 16 races op de eerste rij en stormt met acht overwinningen overtuigend naar de wereldtitel. Hij wordt zo de eerste zoon die erin slaagt net als zijn vader de titel te winnen. In acht seizoenen stond Damon Hill aan de start van 115 GP’s. Hij stond 20 keer op pole, won 22 races en verzamelde 42 podiums.

