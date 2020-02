Renault deelt eerste foto’s van overwegend zwarte auto

In Parijs heeft Renault het seizoen voor het Franse fabrieksteam afgetrapt met een presentatie. De auto is niet getoond, we moeten het tot nu doen met vier foto’s van een overwegend zwarte auto. Hij heet de R.S.20.

De auto waar Daniel Ricciardo en Esteban Ocon in 2020 mee moeten rijden, bestaat namelijk nog niet. Daarom zijn er alleen beelden van een zwarte auto gepubliceerd, zo laat teambaas Cyril Abiteboul weten. “Hij is nog niet klaar, we wilden niet een auto laten zien die nog niet afgebouwd was. Dus we moeten nog even geduld hebben tot Barcelona. We wilden graag innoveren.”

De Renault is nog niet af, vandaar de zwarte auto

Of dit een verkapte manier is om te zeggen dat de ontwikkeling van de R.S.20 nog niet afgerond is, moet blijken in Barcelona. Alain Prost probeerde de stemming vandaag in Parijs positief te houden. “Ik ben blij om op de Champs Elysees te zijn, een symbolische plek waar Frans sportoverwinningen worden gevierd. Ik hoop dat dat snel het geval zal zijn voor Renault. Maar laten we een realistische planning maken en de doelen niet te hoog te stellen. Het kost tijd, we moeten voorkomen dat het team onder te grote druk om te staan.”

Cyril Abiteboul noemt 2020 een overgangsjaar. “We moeten kijken naar afgelopen jaar, de doelen moeten bescheiden en realistisch zijn. Het doel is om de vierde plek bij de constructeurs terug te veroveren. De nadruk ligt dit jaar op betrouwbaardheid, vooral in de openingsfase van het seizoen.”