33 dagen tot groen licht: 33 podiums voor een Nederlander

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Australië. Vandaag: 33 podiums voor een Nederlander, verdeeld onder Max en Jos Verstappen.



Wie vandaag Max Verstappens nummer 33 verwachtte in onze aftelrubriek, moeten we (deels) teleurstellen. Maar met nog 33 dagen te gaan tot het F1-seizoen in Melbourne echt begint, blijven we toch bij de Nederlander. Max en Jos Verstappen verzamelden tot dusver 33 podiums in de Formule 1.

Lees ook: Jos en Max Verstappen over druk: ‘Anderen hijgen de boordradio aan elkaar’

Het eerste Nederlandse podium komt er in 1994. Van Max Verstappen is dan nog geen sprake, maar zijn vader snelt in Hongarije in zijn Benetton als eerste Nederlander ooit naar een podium in de Formule 1. Dat kunstje herhaalt hij een maand later op Spa-Francorchamps. Het zal zijn tweede en laatste podium blijken.

31 podiums voor nummer 33

Na Spa 1994 is het 22 jaar wachten op een nieuwe Nederlander op een Formule 1-podium. Het verhaal is bekend. Max Verstappen maakt in Spanje de overstap van Toro Rosso naar Red Bull.

In zijn eerste race voor het team uit Milton Keynes profiteert hij van een crash van de Mercedessen. Hij gaat beheerst om met zijn banden, houdt Raïkkönen af en wint hij de GP van Spanje. Verstappen is zo de jongste podiumfinisher ooit. Sindsdien volgden nog 30 podiumplaatsen voor Verstappen junior, om zo aan een totaal van 33 podiums voor een Nederlander te komen.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

38 dagen tot groen licht: Alfa Romeo’s terugkeer met de C38

37 dagen tot groen licht: 37 F1-races op de Hockenheimring

36 dagen tot groen licht: Damon Hill, de 36-jarige wereldkampioen

35 dagen tot groen licht: 35ste Grote Prijs van Nederland

34 dagen tot groen licht: 34 F1-races op de Hungaroring