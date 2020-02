Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap Formule 1 tellen we in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen springen voor VT1 in Australië. Vandaag: Esteban Ocon en zijn racenummer 31.

Esteban Ocon maakt in 2016 zijn racedebuut voor Manor Racing. Vanaf de Grote Prijs van België neemt hij het stoeltje van Rio Haryanto over. In 2017 maakt de Fransman in navolging van de motordeal met Mercedes de overstap naar Force India. Hij scoort zijn eerste F1-punt tijdens de seizoensopener van 2017. In Brazilië komt een unieke reeks ten einde. Na contact met Grosjean moet Ocon opgeven. Het is zijn eerste opgave in 27 races.

Force India behoudt Esteban Ocon in 2018. Het is een jaar met talloze incidenten tussen de Fransman en zijn teamgenoot Perez. In 2019 lijkt Ocon op weg naar Renault, tot het Franse team verrast met de aankondiging van Daniel Ricciardo. Ocon blijft actief in de F1 als reservecoureur voor Mercedes. Op 29 augustus 2019 wordt aangekondigd dat Ocon vanaf 2020 voor Renault zal racen. Hij tekent een tweejarig contract.

Esteban Ocon kiest bij zijn F1-debuut bij Manor voor racenummer 31. De reden voor die keuze ligt in zijn kartingdagen. 31 is namelijk het nummer waarmee hij zijn eerste nationale titel behaalt.

