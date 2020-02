30 dagen tot groenlicht: McLaren MP4-30, auto met de ‘GP2 engine’

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Elke dag lichten we een statistiek, nummer of gebeurtenis gelinkt aan het resterend aantal dagen uit. Met nog 30 dagen te gaan: de McLaren MP4-30, de auto die volgens Fernando Alonso een “GP2 engine” had.



Na 20 jaar Mercedes-motoren te hebben gebruikt keert McLaren in 2015 terug naar Honda. Het team uit Woking hoopt met de Japanse krachtbronnen de successen van de jaren ’80 en ’90 te herhalen. McLaren-Honda begint zijn nieuwe tijdperk met de McLaren MP4-30.

Lees ook: Weblog: Een comeback van Alonso, zit iemand behalve Fernando zelf daar nog op te wachten?

McLaren-Honda kiest in 2015 voor een rijdersduo met ervaring. Met Jenson Button en Fernando Alonso haalt het twee voormalig wereldkampioenen binnen. Dat mag niet baten. Met 27 punten en een negende plek in de constructeursstand beleeft McLaren zijn slechtste seizoen in 35 jaar. Het tegenvallende seizoen is meteen het begin van Alonso’s frustraties en een moeilijke relatie met Honda.

“GP 2 engine“

Die frustratie kan Alonso vaak moeilijk verstoppen. Wanneer hij tijdens de Grote Prijs van Japan in 2015 ingehaald wordt door Max Verstappen in zijn Toro Rosso, roept Alonso de beruchte woorden “GP2 engine” over de Honda achterin zijn McLaren MP4-30. Nog eens twee tegenvallende seizoenen later besluiten McLaren en Honda de samenwerking na 2017 stop te zetten. Sindsdien maakte Honda de overstap naar Toro Rosso en Red Bull, met succes.

