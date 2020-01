Zal ik maar gelijk met de deur in huis vallen? Die comeback van Fernando Alonso waar maar over gespeculeerd blijft worden, hoeft er van mij niet te komen. Sorry hoor, Fernando, maar het is wel best geweest.

Hij was deze week weer eens in het nieuws: Alonso heeft gebroken met McLaren. Handenvrij voor nieuwe avonturen in andere autosporttakken. En voor een eventuele Formule 1-comeback. Leuk, maar voor mij hoeft het niet.

Niks persoonlijks, zou ik er haast aan toevoegen, maar om eerlijk te zijn is het wel een beetje persoonlijk. Puur als coureur zou ik Alonso zeer graag een comeback zien maken. Zijn race pace, onverzettelijkheid in duels, de meedogenloze manier waarop hij een race kan uitvoeren en hoe hij altijd schijfruimte over heeft voor een strategische discussie over de radio of een snijdende one-liner: geweldig.

Alonso is veel beter dan de twee titels die na een reeks verkeerde keuzes en de nodige ruzies met werkgevers uiteindelijk op zijn CV staan. Maar op zijn CV staat ook dat hij al 38 is. In 2021 is hij nog een jaartje ouder, halverwege het seizoen tikt hij dan zelfs de veertig aan. Te oud? Verre van, denk ik, want ik denk dat Alonso nog goed mee kan komen, maar ik zie een comeback bij een topteam echt niet gebeuren. En wat heeft het anders voor zin?

Geen topzitjes beschikbaar

Alonso heeft zelf ook aangegeven dat hij alleen terugkeert – alsof het enkel zijn keuze is – om vooraan mee te doen. Hoe het in 2021 met de regelrevolutie zit is natuurlijk afwachten, maar in de Formule 1 anno nu betekent dat dat je bij Mercedes, Red Bull of Ferrari moet rijden. Dat laatste team kan Alonso gelijk wegstrepen, want bij Ferrari heeft hij zijn schepen verbrand toen hij het eind 2014 (ondanks doorlopend contract) verliet.

Ja, natuurlijk, er heerst tegenwoordig een ander regime in Maranello, maar ziet iemand Alonso als gedweeë nummer twee instappen naast het nieuwe goudhaantje Charles Leclerc? Denkt iemand dat Alonso de Felipe Massa gaat spelen, zoals Massa voor hem deed? Zodra er ‘Charles is faster than you‘ over de radio klinkt, laat de reactie van de coureur die in de Britse pers als ‘de grootste politicus in de Formule 1’ is bestempeld, zich raden.

Red Bull heeft al meermaals verklaard dat het niet op Alonso zit te wachten. “Een fantastische coureur, maar hij zorgt ook overal waar hij komt voor chaos”, legde teambaas Christian Horner de vinger al eens op de zere plek. Mercedes heeft nooit echt interesse getoond, met het bestuur dat naar verluidt nooit is vergeten hoe hij het merk tientallen miljoenen (en enorme imagoschade) heeft gekost door zijn rol in het spygate-schandaal in 2007.

Weinig opties

Streep de top drie weg, en je komt bij 2019’s nummer vier uit, maar dat is nou net McLaren, waar Alonso net mee gebroken heeft. Geen beletsel an sich, maar gezien hij na zijn vertrek als coureur nog wel doodleuk als (ongetwijfeld dikbetaalde) ambassadeur op de loonlijst stond en een mislukt Indy 500-avontuur meemaakte, wél een signaal dat team en coureur geen gezamenlijke toekomst zien.

Dat is overigens iets dat teambaas Andreas Seidl ook al duidelijk maakte. “Lando Norris en Carlos Sainz zijn de toekomst”, sprak hij medio 2019 niet voor niets. En verder? Racing Point, Haas, Toro Rosso, Alfa Romeo en Williams: ik zie Alonso er niet instappen. Blijft over: Renault. Het team waarmee Alonso in een vorige incarnatie zijn twee titels won, en wat eigenlijk altijd zijn gelukkigste thuis is geweest.

Uithangbord

Ergens zou het zo gek niet zijn. Voor een Renault dat twijfelt over haar Formule 1-toekomst zou Alonso een geweldig uithangbord zijn, eentje die het bestuur misschien zelfs over de streep kan trekken. Op sportief vlak biedt 2021’s regelrevolutie bovendien kansen, terwijl Alonso er als kopman een stevige pijler zou vormen om het team rond te bouwen.

Het zou me weinig verbazen als Alonso’s belangenbehartiger Flavio Briatore in Enstone op bezoek komt. Ook voor hem bekend terrein: Briatore was bij Renault Alonso’s teambaas toen ze titels wonnen, maar ook de Formule 1 in diskrediet brachten met Crashgate (al werd Alonso vrijgesproken). Tegelijkertijd laat ook dit Alonso’s bagage zien, en het hoge afbreukrisico dat hij met elk avontuur lijkt mee te brengen. Zeker als het tegenzit.

Ergens is het jammer dat Alonso geen Formule 1 meer rijdt. Niet in een topauto zit. Hij is een van de beste coureurs van zijn generatie. Maar dat is het nou net, er loopt al een nieuwe generatie toptalenten rond. Zoals The Rolling Stones ooit zongen: ‘Time waits for no one’. En Alonso’s tijd is geweest. Het is, of wordt, de tijd van Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell en Lando Norris.

Ik zit dus niet op een comeback van Alonso te wachten. En de Formule 1, behalve exploitant Liberty Media, denk ik ook niet. Aan Alonso’s status zal het niks veranderen. Fernando, ga lekker de Indy 500, Dakar en endurance-races doen. Nu je toch de tijd hebt.

