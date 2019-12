‘Liberty Media vroeg Red Bull om zitje voor Alonso’

Volgens Helmut Marko heeft Formule 1-eigenaar Liberty Media aan Red Bull gevraagd of het een plekje voor Fernando Alonso vrij had. Het antwoord op die vraag was een duidelijke nee. Dit ook vanwege motorleverancier Honda.

Het Duitse Auto Bild bericht dat Liberty Media voor Alonso aan het lobbyen is geweest. De tweevoudig wereldkampioen zou naar verluidt graag weer Formule 1 rijden, maar alleen bij een topteam.

Een grote naam is daarbij natuurlijk waardevol voor de Formule 1 en uitbater van de sport. Vandaar dat Liberty van de zomer volgens Auto Bild bij Red Bull heeft aangeklopt, hetgeen Marko bevestigt.

Marko noemt Liberty Media daarbij gekscherend ‘Alonso’s managers’. Red Bull gaf Liberty Media echter nul op het rekest toen het om een zitje voor Alonso vroeg. “We hebben gelijk gezegd geen interesse in Alonso te hebben.” Dit ook vanwege motorleverancier Honda. “Zodra zij de naam Alonso horen, gaan hun nekharen recht overeind staan.”

Dat laatste heeft een reden: Alonso was zeer kritisch op Honda toen de Japanse fabrikant van 2015 t/m 2017 motoren aan McLaren leverde. Zo noemde hij de Honda zelfs eens een ‘GP2-motor’. Alonso’s aanhoudende kritiek is slecht gevallen bij Honda. Honda ging dit jaar in zee met Red Bull en heeft drie races gewonnen met het team.

Alonso verliet de Formule 1 na seizoen 2018. Sindsdien is hij kampioen geworden in het WEC en heeft de 24 Uur van Le Mans tweemaal gewonnen met Toyota. In 2020 doet hij met Toyota mee aan de Dakar Rally. Hij jaagt ook nog steeds op de Indy 500-zege. Dit omdat hij de triple crown wil winnen: de ereprijs voor het winnen van de Grand Prix van Monaco en 24 Uur van Le Mans (wat hij allebei twee keer heeft gedaan) en Indy 500.