Zonder ongelukken rondt Fernando Alonso zijn eerste Dakar Rally af met een 13de plaats. De Dakar zou meteen ook het enige wapenfeit van de Spanjaard in 2020 kunnen zijn. Alonso wil nadenken over zijn opties en plannen voor 2021. “Dit jaar wil ik verder geen plannen meer maken.”

Fernando Alonso nam eind 2018 – al dan niet tijdelijk – afscheid van de Formule 1. Tijdens en na zijn periode in de F1 maakte hij uitstappen naar andere kampioenschappen en motorsportklassen zoals de Indy 500, de 24 uur van Le Mans en momenteel de Dakar Rally.

“De Dakar is een persoonlijke uitdaging, om snel te zijn in een rallyauto”, vertelt hij over de woestijnrally. Ondertussen bekijkt de tweevoudig wereldkampioen zijn opties voor de toekomst. 2020 lijkt voor Alonso een rustig jaar te worden. “Dit jaar wil ik verder geen plannen meer maken, maar nadenken over 2021”, vertelt Alonso aan La Gazzetto dello Sport.

Alonso houdt al zijn opties open. Ook een terugkeer naar de Formule 1 in 2021 is nog niet uitgesloten. “Ik denk na over de vraag of ik nog een paar jaar terug wil naar de Formule 1 of wil deelnemen aan het hele IndyCar-kampioenschap of zelfs het World Endurance Championship.”

