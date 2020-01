Fernando Alonso en zijn co-rijder Marc Coma hebben een aardige klapper te verduren gekregen in de Dakar Rally. Tijdens de tiende etappe reed het duo iets te snel aan voor de afdaling van een duin, met een tuimeling tot gevolg. Alonso kon ondanks de koprol en schade zijn weg in de Dakar Rally verderzetten.

Alonso en Coma waren net vertrokken voor de tiende etappe van de Dakar Rally toen Alonso aan te hoge snelheid de afdaling van een duin naderde. De Toyota maakte een dubbele koprol alvorens weer op zijn wielen terecht te komen.

Het duo bleef ongedeerd bij de crash. Ook de schade aan de wagen bleef beperkt tot een verbrijzelde voorruit. Niet veel later hervatten Alonso en Coma de etappe. Bekijk Alonso’s koprol in de Dakar Rally in onderstaande amataurvideo’s.

Lees ook: Alonso: ‘Formule 1 en Dakar zijn heel verschillend’

Alonso y Coma vuelcan en los primeros km de la décima etapa del #Dakar Ambos han salido ilesos, pero el coche está dañado #Dakar2020 pic.twitter.com/7rszESp324 — Sergio Lillo (@SergioLillom) January 15, 2020

Lees ook: Een kijkje in de collectie van Fernando Alonso