Einde tijdperk bij McLaren: Alonso kan eigen gang gaan richting Indy

Fernando Alonso is geen ambassadeur meer van McLaren en kan op zoek naar een team om aan de Indy 500 deel te nemen. Zijn contract met het merk liep eind 2019 is niet verlengd, zo heeft McLaren nu ook bevestigd. “Onze relatie is op een natuurlijke manier beëindigd, hij zal altijd onderdeel zijn van de McLaren-familie.”

Afgezien van een dagje testen in Bahrein vorig jaar heeft Alonso niet meer achter het stuur van een McLaren gezeten. “Fernando is een vechter van wereldklasse, we wensen hem het allerbeste voor de toekomst”, laat een woordvoerder van McLaren weten aan persbureau Reuters. McLaren besloot daarna geen beroep meer te doen op Alonso die nog wel een vruchteloze poging deed om zich te kwalificeren voor de Indy 500. Dit jaar doet hij mogelijk ook nog mee met het Amerikaanse racefestijn, de laatste benodigde prijs om de triple crown te voltooien. Monaco en Le Mans heeft Alonso allebei al twee keer gewonnen.

De 38-jarige Alonso wordt voor de Indy 500 in verband gebracht met het Andretti-team dat pikant genoeg gebruikt maakt van Honda-motoren, een combinatie die bij McLaren zoals bekend geen succes was. Ondertussen bekijkt de tweevoudig wereldkampioen zijn opties voor de toekomst. 2020 lijkt voor Alonso een rustig jaar te worden. “Dit jaar wil ik verder geen plannen meer maken, maar nadenken over 2021”, vertelde Alonso eerder deze maand.

Alonso houdt al zijn opties open. Ook een terugkeer naar de Formule 1 in 2021 is nog niet uitgesloten. “Ik denk na over de vraag of ik nog een paar jaar terug wil naar de Formule 1 of wil deelnemen aan het hele IndyCar-kampioenschap of zelfs het World Endurance Championship.”