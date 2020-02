28 dagen tot groen licht: Release van Drive to Survive 2 op 28 februari

Ter ere van de 70ste verjaardag van het wereldkampioenschap F1 telt FORMULE 1 in 70 dagen af tot de lichten voor het eerst op groen gaan voor VT1 in Melbourne. Vandaag: 28 februari, de release van Drive to Survive 2.



Netflix lanceerde het eerste seizoen van Drive to Survive in maart vorig jaar. In de serie krijgen de fans een blik achter de schermen van de Formule 1. Op Ferrari en Mercedes na namen alle teams deel aan de eerste jaargang van de docureeks. Günther Steiner hield er zelfs het status van cultheld en nepaccount op Twitter (@BanterSteiner) aan over.

Lees ook: Formula 1 bevestigt: Drive to Survive 2 vanaf 28 februari op Netflix

Het eerste seiezoen van de Netflix-reeks was een schot in de roos en al snel volgde het nieuws dat er in 2020 een vervolg kwam. Goed nieuws: in het nieuwe seizoen, dat 28 februari online komt, doen alle teams mee. De filmcrew van Netflix volgde Mercedes tijdens de knotsgekke Grote Prijs van Duitsland.

Het is vandaag exact twee weken tot de release van Drive to Survive plaatsvindt. Op 28 februari wordt het tweede seizoen op het bekende streamingplatform gelanceerd. Tot dan zijn er de onthullingen van de 2020-auto’s en de wintertesten om die periode te overbruggen.

De vijf laatste ’70 dagen tot groen licht’-artikels:

33 dagen tot groen licht: 33 podiums voor een Nederlander

32 dagen tot groen licht: 32 overwinningen voor Fernando Alonso

31 dagen tot groen licht: Esteban Ocon en zijn racenummer 31

30 dagen tot groenlicht: McLaren MP4-30, auto met de ‘GP2 engine’

29 dagen tot groen licht: Daniel Ricciardo 29 keer op het podium