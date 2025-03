Max Verstappen steekt de draak met het nieuwste seizoen van Netflix’ Drive to Survive. De serie staat erom bekend het niet zo nauw met de waarheid te nemen, en ook de wereldkampioen viel dat duidelijk op. Zo deed de serie voorkomen alsof Verstappen baalde van Norris’ eerste overwinning in Miami, terwijl de Nederlander zelf alleen maar ‘de beste tijd van zijn leven’ had na de zege van zijn vriend.

Het nieuwe seizoen van Netflix’ Drive to Survive is uit, en de Amerikaanse serie schuwt er wederom niet voor om de gebeurtenissen van vorig seizoen flink te dramatiseren. Verschillende fans online was al opgevallen dat de Netflix-serie er bijvoorbeeld voor koos om clips van een balende Max Verstappen tijdens het weekend in Zandvoort in te voegen na Norris’ zijn eerste overwinning in Miami. En dat terwijl de Nederlander toentertijd één van de eerste coureurs was die de Brit feliciteerde met zijn zege.

LEES OOK: Ecclestone stelt fans gerust: ‘Denk nog steeds dat Verstappen gaat winnen’

“Blijkbaar was ik erg overstuur na Miami”, neemt Verstappen Drive to Survive op de hak tijdens een livestream. “Ik had letterlijk de beste tijd van mijn leven die zondagavond, dus ik weet niet waarom ik zo overstuur was.”

‘Drama moet er zijn’

Drive to Survive heeft in inmiddels al zeven seizoenen de populariteit van de Formule 1 vooral in Amerika een impuls gegeven. De serie neemt het daarbij echter niet altijd zo nauw met de waarheid. “Natuurlijk snap ik dat als je een serie maakt, dat er dan drama moet zijn”, legde Verstappen eerder al uit. “Maar ik vind het ook belangrijk dat je naar waarheid in beeld wordt gebracht. Ze moeten niet reacties onder bepaald beeld plakken, terwijl het helemaal niet zo is gebeurd.”

Verstappen viert de overwinning van Norris in Miami samen met de Brit en Charles Leclerc op het podium (Getty Images)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.