Max Verstappen ziet het somber in! Na zijn vierde wereldtitel in 2024 ontbreekt het de regerend kampioen aan vertrouwen. Hij verwacht tijdens de seizoensopener in Melbourne nog niet mee te doen om de winst – juist McLaren zou de grote kanshebber zijn in het jubileumjaar van de Formule 1. Bernie Ecclestone kan alle Verstappen-fans echter geruststellen. Hij gaat ervan uit dat de Nederlander nog steeds buitengewoon is.

Voor Max Verstappen staat er in 2025 veel op het spel. Als hij zijn wereldtitel dit seizoen opnieuw prolongeert, heeft hij vijf keer op rij het kampioenschap gewonnen. Dat is slechts één coureur in de geschiedenis ooit gelukt: tussen 2000 en 2004 veroverde Michael Schumacher vijf titels op rij met Ferrari. Na een matige wintertest in Bahrein twijfelen experts of Red Bull dit seizoen competitief genoeg is voor een nieuwe titel. In gesprek met Reuters bevestigt voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone dat Verstappen toch het verschil kan maken.

“Ik denk nog steeds dat Max (Verstappen, red.) zal winnen,” aldus Ecclestone. “Als hij over het juiste materiaal beschikt, is daar geen discussie over mogelijk. Dan is het een zekerheid.” Aan de Nederlandse kampioen hoeven we niet te twijfelen, maar Red Bull lijkt in 2025 mogelijk onder te doen voor de concurrentie. Tijdens de wintertest in Bahrein legden de Oostenrijkers de minste kilometers af van alle teams, terwijl rivaal McLaren sterker dan ooit oogt.

‘Ik hoop Ferrari’

Vorig jaar slaagden de papaja’s er niet in om Verstappen van de troon te stoten, maar als Lando Norris en Oscar Piastri dit seizoen direct over een competitieve auto beschikken, kan dat snel veranderen. Ecclestone kijkt ondertussen ook naar Ferrari, dat met Lewis Hamilton en Charles Leclerc over een geduchte line-up beschikt. “Natuurlijk moet je McLaren in je achterhoofd houden, maar persoonlijk zou ik graag Ferrari zien winnen,” zei hij. Daarbij zet hij in op de 27-jarige Monegask. “Hij is er al die tijd geweest, ze gaan hem niet zomaar opzij zetten voor Hamilton,” legde hij uit. “Ik zeg niet dat Lewis het niet kan, maar Ferrari zal Leclerc blijven steunen.”

Tijdens de seizoensopener in Melbourne (14 tot 16 maart) zullen we pas echt zien hoe de verhoudingen liggen in 2025. McLaren veroverde vorig jaar het constructeurskampioenschap, maar Verstappen ging er op dominante wijze met de coureurstitel vandoor. Dit jaar belooft opnieuw een uitdagend seizoen te worden voor de Nederlander. Desondanks is Ecclestone overtuigd: “Als de auto goed is, krijgt hij het wel voor elkaar.”

Ondanks de matige wintertests in Bahrein is Bernie Ecclestone ervan overtuigd dat Max Verstappen er nog steeds met de titel vandoor gaat (Getty Images)

