Max Verstappen werd gedurende de winterstop gelinkt aan een sensationele transfer naar Aston Martin. Een contract ter waarde van één miljard en aandelen in het bedrijf zouden de Nederlandse kampioen naar de concurrentie moeten lokken. Zelf wuifde hij deze geruchten zo snel mogelijk weg. Toch betwijfelen experts of Verstappen daadwerkelijk zijn hele Formule 1-carrière bij Red Bull zal blijven; wat te denken van een transfer naar Ferrari?

Begin 2024 werd Max Verstappen veelvuldig genoemd als de mogelijke opvolger van Lewis Hamilton bij Mercedes. Na het plotselinge vertrek van Hamilton en de interne onrust bij Red Bull leek een transfer ineens realistischer dan ooit. In een recente podcast van Sky Sports verklaarde oud-coureur en analist Ralf Schumacher echter dat Mercedes niet de meest voor de hand liggende volgende uitdaging is voor Verstappen. “We moeten afwachten wat er gebeurt”, zei hij. “Mercedes heeft namelijk nog steeds het probleem dat ze niet weten in welke richting ze moeten gaan met de ontwikkeling van de auto. Zo lijkt het tenminste, maar het is nog vroeg in het seizoen.”

Verstappen in Ferrari-kleuren?

Daarbij speelt niet alleen de bereidheid van Max Verstappen een rol bij een eventuele transfer; ook de situatie binnen Mercedes zelf is van belang. “Als beide coureurs goed met elkaar kunnen opschieten, dan kan het zijn dat Toto Wolff niemand wil opofferen”, aldus Schumacher. “En dan is er ook nog het financiële aspect. Max Verstappen is niet bepaald goedkoop. Als je twee coureurs hebt die goed samenwerken, dan kan dat gewoon de betere keuze zijn.”

De veelbesproken megatransfer naar Aston Martin blijft een optie, aldus Schumacher. Toch wijst de Duitser erop dat er meerdere teams azen op de viervoudig wereldkampioen. Ferrari mag daarbij niet worden uitgesloten; werkt de aantrekkingskracht van de Scuderia ook op Max Verstappen? “Hoe meer ik erover nadenk, hoe logischer het zou zijn voor Verstappen om naar Aston Martin te gaan”, aldus Schumacher. “Misschien is het iets te vergezocht en hangt het vooral af van hoe lang hij bij Red Bull blijft, maar Verstappen zou ook naar Ferrari kunnen gaan. Die optie kun je niet afschrijven.”

