Lando Norris staat aan de vooravond van zijn zevende seizoen in de Formule 1. Het belooft een spannend jaar te worden voor de 25-jarige Brit. Na een hevige titelstrijd met Max Verstappen in 2024 is hij dit seizoen de grote favoriet voor het kampioenschap. Norris, die sinds zijn debuut in 2019 voor McLaren rijdt, droomt op de lange termijn van een transfer naar het onweerstaanbare Ferrari.

Tijdens een interview met het Amerikaanse NBC werd Lando Norris gevraagd voor welk team hij nog eens zou willen rijden. De jonge coureur is al sinds jaar en dag een McLaren-rijder, maar ook die samenwerking loopt ooit ten einde. Zijn huidige contract bepaalt dat hij tot en met 2027 voor de papaja’s rijdt, maar welke teams staan er nog meer op zijn radar? “Dat kan ik eigenlijk niet zeggen, maar ik weet precies voor welk team ik heel graag zou rijden”, grijnsde Norris.

Ferrari-aantrekkingskracht

Het is geen geheim dat Norris het hier over Ferrari heeft. “Dat is het team waar iedereen in zijn carrière een keer voor wil racen”, legde hij uit. “Dat gezegd hebbende, ben ik heel tevreden bij McLaren. Zij hebben me de kans gegeven om naar de Formule 1 te komen – ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik bij dit team hoor. Dus ik ben verheugd om nog vele jaren bij de papaja’s te blijven en voor ze te blijven vechten.” Een diplomatiek antwoord van Norris, al is het duidelijk dat Ferrari ook voor hem een speciaal team blijft.

De aantrekkingskracht van de Scuderia is enorm, met name voor grote wereldkampioenen. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en sinds kort ook Lewis Hamilton – allemaal hadden ze al meerdere kampioenschappen op zak voordat ze het toch nog eens bij Ferrari wilden proberen. Saillant detail: van al die namen is het alleen Schumacher gelukt om titels te veroveren in het rood. Wat Hamilton gaat doen, valt natuurlijk nog te bezien. Indien hij ook achter het net vist, staat Norris in ieder geval te popelen om hem te vervangen.

